Al Beatles Day si festeggia il 60esimo di «A hard day’s night»

La trentacinquesima edizione del «Beatles Day», l’appuntamento che ogni anno celebra il gruppo di Liverpool, festeggerà una ricorrenza importante: compie 60anni l’album «A hard day’s night».

La manifestazione musicale, che ha la direzione artistica di Rolando e Alice Giambelli ed è organizzata dall’associazione Beatlesiani d’Italia Associati, si terrà all’Antica Birreria Wührer di viale Bornata, a Brescia (dove ha sede il Beatles Museum) domenica 9 giugno dalle 11 alle 23.30. Due i palchi sui quali si alterneranno una trentina di musicisti e band (tra loro, anche Joe Damiani e Marco Zappa, fedelissimi) che omaggeranno i Beatles con i brani dell’album celebrato.

«Il compleanno è speciale – dice Rolando Giambelli presidente dell’associazione e direttore del museo –. Sono 60 anni di Beatles-mania, questo disco ne sanciva l’inizio. Da quell’album la mia vita è cambiata come quella di milioni di fan».

La kermesse permetterà anche di conoscere il Beatles Museum: «Ci ospitano da circa un anno qua alla Wührer – continua Giambelli –. Facciamo musica, spettacoli, organizziamo visite guidate anche per le scuole e esponiamo le nostre collezioni. Giorno dopo giorno i visitatori ci vengono a trovare».

Ogni anno partecipano al Beatles Day migliaia di persone: «La manifestazione sarà tutta al chiuso – spiega Giambelli –: un palco nella sala del museo e uno nella sala interna della birreria. Perché così riusciremo ad accogliere tutti quelli che ci verranno a trovare e non ci dovremo preoccupare del meteo così instabile in questo periodo. Farlo qui ci regala la possibilità di incontrare tantissima gente». Per l’occasione sarà proiettata una video presentazione di «A Hard Day’s Night» di Vincenzo Mollica.

Come ormai da tradizione e seguendo il motto «Beatle People for People», la giornata promuoverà anche alcune associazioni come Unicef, Fondazione Camillo Golgi per la Ricerca Medica e di Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Presenterà l’evento Emi Baronchelli. L’ingresso è libero.

Al Beatles Day sarà inoltre anticipato il programma della terza edizione del «Sanremo Beatles Festival», che si terrà al Teatro Ariston in sostegno quest’anno della sezione Aism di Imperia. Lo spettacolo sarà presentato dalla bresciana Clara Vigasio che ha prestato il volto per lo spot nazionale che informa sull’associazione.