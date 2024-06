Ad agosto torna Festa Radio Onda d’Urto: Gemitaiz e i Subsonica gli artisti di punta

Sarà ancora un palco principale all’altezza delle aspettative quello che accoglierà dal 7 al 24 agosto, i concerti più attesi della 32esima edizione della Festa di Radio Onda d’Urto. Artisti di punta dell’edizione il rapper Gemitaiz e i Subsonica che suoneranno rispettivamente l’11 e il 21 agosto.

«Malgrado le crescenti difficoltà che incontriamo sempre di più con il mondo della musica - dice Luciano Taffurelli, direttore artistico della Festa - , siamo riusciti anche quest’anno ad ottenere personaggi importanti a prezzi calmierati. I cachet sono sempre più alti e cozzano con il nostro desiderio di consentire la partecipazione alla Festa per chiunque. Detto questo le serate totali sono 18: 11 con sottoscrizione e quindi gratuite dalle 19 alle 20, solo 7 a prezzo pieno».

Il calendario si apre il 7 agosto con I Tre Allegri Ragazzi Morti e prosegue con il rap di Gemitaiz, il blues dei Traves Blues Band & Lou Marini, la trap, il reggae di Treesha, fino ai Subsonica, al rock dei Marlene Kuntz, a Big Mama e a L’Entourloop.

«Quello che proponiamo ormai da anni - spiega Umberto Gobbi, redattore della Radio - è l’incrocio fra un festival musicale e una festa popolare: da una parte un cartellone di ottimo livello dall’altra i prezzi popolari. Abbiamo proposte per tutte le generazioni e per tutti i gusti musicali. Abbiamo voluto inserire anche artisti seguiti dai giovanissimi per portare anche loro a conoscere la nostra realtà».

La serata dei Subsonica sarà dedicata a Giulia Minoia, la giovane bresciana morta durante la strage della Loveparade del 24 luglio 2010, mentre quella del 17 agosto a Tommaso Marca, quindicenne scomparso prematuramente per una malattia e fratello di una delle volontarie della Festa.