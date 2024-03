Accertamenti clinici, rinviato a maggio il concerto di Loredana Bertè

Il concerto di Loredana Bertè, in programma sabato 23 marzo, è stato posticipato a lunedì 20 maggio, sempre al Dis_Play Brixia Forum.

I biglietti rimangono validi per la nuova data, per chi non potesse partecipare può chiedere il rimborso entro e non oltre il 20 aprile.

Accertamenti clinici

Negli scorsi giorni, l'artista è stata ricoverata a Roma per un malore improvviso. Ora è rientrata a Milano, ma il suo staff ha annunciato sui social il rinvio delle date di Brescia e Torino.

«A causa di accertamenti clinici fissati dallo staff medico di Loredana nella prossima settimana, abbiamo deciso di posticipare i prossimi concerti di Torino e Brescia rispettivamente al 24 ed al 20 maggio - si legge nel post - Questi ultimi accertamenti serviranno a fare una diagnosi per poterle prescrivere una terapia farmacologica che possa risolvere in maniera (si spera definitiva) i disturbi che troppo frequentemente giungono improvvisi e imprevisti, come avvenuto negli ultimi giorni. Il tour riprenderà regolarmente a partire dal concerto programmato al Teatro Rossetti di Trieste del 3 aprile»