La 13enne Martina Meola: «Grazie al piano abbraccio il mondo»

«È eccezionale. Sono rimasta molto impressionata. Ha interpretato meravigliosamente una Ballata di Chopin e smentito l’opinione secondo la quale i bambini non possono suonare il compositore polacco». Con entusiasmo Martha Argerich ha premiato Martina Meola, milanese, tredicenne (è nata il 28 novembre 2012), al concorso «Jeune Chopin 2025» di Lugano; la giovane pianista ha vinto altri importanti concorsi e tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero, da solista e con orchestra.

Stasera è in cartellone al Festival Pianistico, all’auditorium San Barnaba in corso Magenta 44, alle 20, biglietto d’ingresso unico 10 euro; in programma: Chopin, Mazurche op. 30 nn.1 e 4, Scherzo n. 2 op. 31; Schumann, Sonata n. 2 op. 22; Prokofiev, da Romeo e Giulietta op. 75, nn.4, 6, 8, 10; Liszt, Après une lecture du Dante. Fantasia quasi Sonata.

«La mia passione per la musica è iniziata in modo assolutamente spontaneo – racconta Martina –. Per il mio quinto compleanno chiesi alla mamma di regalarmi un pianoforte. Rimasi subito incantata da questo strumento meraviglioso, che mi regala continuamente sorprese».

È difficile conciliare impegni famigliari e scolastici, studio, letture, amicizie, svaghi, concerti?

No, non mi pesa per niente. Faccio tutto con amore, così non sento la fatica. La mattina sono a scuola, torno a casa verso le due, poi vado in Conservatorio fino alle otto; altri pomeriggi invece rimango a casa e studio pianoforte per 3-4 ore circa. Forse alle superiori mi iscriverò al Liceo Linguistico, ma è ancora presto per scegliere.

Come ha costruito il programma del récital bresciano?

Mi ha aiutato la mia insegnante Silvia Limongelli, che ringrazio moltissimo per l’impegno e l’affetto con i quali mi sta guidando nel mio percorso. Abbiamo scelto alcuni compositori che prediligo. Considero la “Dante Sonata” il capolavoro assoluto di Liszt, opera monumentale e perfetta per concludere. In futuro mi piacerebbe affrontare pagine di Bach, Rachmaninov, Ravel, Beethoven...

Chi ricorda, fra i molti maestri incontrati nelle masterclass alle quali ha partecipato, Evgeny Kissin, Nikolay Demidenko, Alexander Romanovsky, per dirne alcuni?

Sono artisti eccezionali, tutti mi hanno dato molto. Un posto speciale nel cuore lo occupa l’esperienza con Lilya Zilberstein, prodiga di consigli preziosissimi. Non vedo l’ora di andare a sentirla suonare il 7 maggio a Bergamo.

È spaventata o affascinata dalla vita concertistica?

Mi piace moltissimo viaggiare, scoprire luoghi, compositori, città, incontrare nuove persone. Sono curiosa. Nella mia passione musicale c’è posto per tutto quanto, niente escluso. Grazie al pianoforte conosco e abbraccio il mondo intero. A Pasqua ho suonato al Festival Les Coups de Cœur, nel castello di Chantilly. Qui ho avuto l’onore di condividere il palco con Martha Argerich e altre leggende della musica. Al termine della sua esibizione, mi ha chiesto di suonare il bis al posto suo: mi sono sentita circondata dalla bellezza, da persone speciali, la cui arte e umanità rendono magica ogni cosa.