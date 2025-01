Successo per i musei bresciani: nel 2024 oltre 275mila visitatori

È l’ora del bilancio. Il 2024 ha rappresentato l’anno della conferma per il sistema museale bresciano, dopo lo straordinario slancio offerto dall’anno della Capitale italiana della Cultura insieme a Bergamo, i musei hanno superato i risultati (pre-pandemia e pre-Capitale) del 2019 con un totale di 275.110 visitatori, (230.257 nel 2019). Decisivo è stato il contributo delle mostre temporanee, che hanno attirato ben 57.453 visitatori.

Ingressi gratuiti

Un dato significativo è rappresentato dagli ingressi gratuiti riservati a nati e residenti a Brescia: 37.725 visitatori nel 2024, pari al 17% del totale. La politica di incentivazione, avviata nel 2023 con la gratuità universale per i residenti, ha confermato l’impegno delle istituzioni e anche i risultati dell’anno da Capitale, in cui gli ingressi gratuiti furono 38.496.

Altro elemento di rilievo è la crescita della percentuale di visitatori paganti, passata dal 52% del 2019 al 63% nel 2024. Un risultato ancora più significativo considerando che il 3% degli ingressi, formalmente gratuiti, è stato registrato grazie all’Abbonamento Musei Lombardia e Piemonte, uno strumento che garantisce il 50% del costo del biglietto agli organizzatori delle mostre e degli eventi.

Le dichiarazioni

«La scelta di investire risorse e offrire anche ai bresciani e alle bresciane della provincia l’ingresso gratuito ai musei nel mese di dicembre è una cosa che rivendico con orgoglio. E i numeri degli accessi dimostrano che avevo ragione» sottolinea la sindaca Laura Castelletti. «L’arte e la cultura devono diventare un diritto per tutti e tutte e con queste iniziative stiamo passando dalle parole ai fatti – aggiunge –. I risultati raggiunti nel 2024 da Fondazione Brescia Musei dimostrano come questa sia davvero la direzione giusta».

Parole condivise da Francesca Bazoli, presidente della Fondazione Brescia Musei, che pone poi l’accento sull’importanza delle collaborazioni e del lavoro di squadra: «In un momento di bilancio dell’attività dell'annualità trascorsa, e conseguente rilancio delle azioni nell'anno nuovo, più di porre l’enfasi sugli eccellenti risultati raggiunti dal nostro sistema museale mi preme ringraziare le decine di enti, associazioni, fondazioni con i quali i positivi risultati che sono illustrati in questo comunicato sono stati raggiunti nel corso dell'anno appena concluso».

Stefano Karadjov, direttore della Fondazione, evidenzia il salto di qualità nei numeri e nella percezione del sistema museale bresciano: «275.000 visitatori brillano nel confronto obiettivo con l'ultimo anno “normale” prima della pandemia e della Capitale della Cultura, il 2019, in cui erano stati ben 230.000. Un importante balzo in avanti di quasi 20% in assoluto, nell'anno del ritorno alla normalità, ma soprattutto un aumento considerevole nella percentuale dei visitatori paganti rispetto ai gratuiti, e una ulteriore forte crescita degli utenti che accedono ai Musei con l'Abbonamento Musei Lombardia ».

Il Natale

Tra il 24 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025, una media di 1.284 visitatori al giorno ha affollato le cinque istituzioni culturali cittadine – Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia, Museo delle Armi Luigi Marzoli – e le mostre curate dalla Fondazione Brescia Musei e dal Comune di Brescia. Un totale di 9.232 ingressi di nati e residenti in città e provincia è stato registrato solo a dicembre.