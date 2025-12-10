È morta la scrittrice Sophie Kinsella: aveva 55 anni

È morta questa mattina all’età di 55 anni la scrittrice inglese Sophie Kinsella. Ad annunciarlo sono stati i suoi familiari attraverso un post sulla sua pagina Instagram e su Facebook. Malata da tempo di un cancro al cervello molto aggressivo (come aveva raccontato lei stessa in diverse interviste), dopodomani, 12 dicembre, avrebbe compiuto 56 anni.

«Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa, avvenuta questa mattina, della nostra amata Sophie (nota anche come Maddy e come Mummy). È morta in modo sereno, con gli ultimi giorni colmi di ciò che più amava: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non riusciamo a immaginare come sarà la vita senza la sua luce e il suo entusiasmo. Nonostante la malattia, affrontata con un coraggio indescrivibile, Sophie si considerava davvero fortunata: per la famiglia e gli amici meravigliosi e per l’incredibile successo della sua carriera di scrittrice. Non ha mai dato nulla per scontato ed era sempre grata per l’affetto ricevuto. Ci mancherà immensamente, i nostri cuori sono spezzati».

Chi era

Sophie Kinsella, scrittrice britannica, era diventata famosa in tutto il mondo per la serie «I love shopping», pubblicata dal 2000. Prima di dedicarsi alla narrativa leggera e umoristica aveva lavorato come giornalista economica ed era approdata alla narrativa con il suo vero nome, Madeleine Wickham. I suoi romanzi, tradotti in numerose lingue, hanno segnato il genere della «chick lit» e l’hanno resa una delle autrici più lette della sua generazione.