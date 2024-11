Mille Miglia d’antan e gusto della guida: Gioele Dix al Sociale

Elisabetta Nicoli

Gioele Dix ha debuttato con «Andavamo a mille» al Teatro Sociale di Brescia per la Stagione del Ctb: com’è lo spettacolo

Mille Miglia, dalle strade al teatro

«Cantami o diva una storia d’asfalto e d’amore»: prende in avvio un tono epico il viaggio di Gioele Dix lungo un secolo di storia delle corse in automobile, tra le immagini d’epoca riprodotte sulle quinte del Teatro Sociale e la foto sullo sfondo delle auto schierate in piazza della Loggia per una Mille Miglia d’antan. Ci si muoveva ancora con i cavalli, a un ritmo che ripropongono i quattro musicisti in scena, e già il mondo femminile esprimeva anche nel mondo delle corse aspirazioni a uscire d