Michela Murgia, l’autobiografia postuma a Librixia con Lella Costa

Paola Gregorio

Lella Costa e Marcello Fois alla fiera del libro di Brescia hanno raccontato «Ricordatemi come vi pare – In memoria di me», il racconto di vita di Murgia raccolto da Michele Cottafavi

Lella Costa e Marcello Fois a Librixia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La scrittrice Michela Murgia, scomparsa nell’agosto del 2023, alla vigilia della morte per tumore si è raccontata a Michele Cottafavi, suo editor e amico. Un murale, un libro e un podcast per ricordare Michela Murgia Le registrazioni di quell’ultima estate sono diventate l’autobiografia postuma, curata da Cottafavi, «Ricordatemi come vi pare – In memoria di me», e raccontata a Librixia dallo scrittore Marcello Fois, amico fraterno della Murgia, e dall’attrice Lella Costa che l’ha conosciuta bene