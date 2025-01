Il dopo-Masterchef di Laura Tampellini: «Aprirò una gastronomia»

Marco Zanetti

La 29enne di Gambara, eliminata, augura un esito migliore al desenzanese Samuele Uva

Laura presenta il suo piatto allo chef Antonino Cannavacciuolo

Per un bresciano che resta, un’altra se n’è andata: questo il responso di Masterchef 14. In attesa di conoscere cosa accadrà stasera nella puntata in onda dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now, Laura Tampellini augura buona fortuna al desenzanese Samuele Uva («Dalla cadenza nella parlata, abbiamo capito subito di essere vicini di casa») e racconta l’avventura terminata la settimana scorsa. L’eliminazione «Il tempo mi ha tradito e non ho portato l’olio a temperatura per friggere c