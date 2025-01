Masterchef, il bresciano Samuele Uva brilla e non rischia l'eliminazione

«Finalmente»: lo dicono gli chef e lo dice lui stesso, levandosi un grosso peso di dosso. Dopo aver toccato il fondo settimana scorsa (sfiorando l’eliminazione, toccata poi alla conterranea bresciana Laura Tampellini), Samuele Uva vince la Golden mystery box e sale in balconata, con una «golden pin» appuntata al grembiule. Questa la fotografia più bella della prima puntata di Masterchef in onda ieri sera su Sky Uno e in streaming su Now. Un’istantanea da incorniciare e custodire nei bei ricordi per il 19enne di Desenzano, in grado – dopo prove non eccelse – d’incantare i giudici con la «Lasagnetta per me»: una lasagna in miniatura, con spinaci, crema di ricotta, limone a basilico, ragù bianco di seppia e una cialda croccante di Parmigiano in cima. Una composizione bella a vedersi e – per voce dello chef Antonino Cannavacciuolo – «capace di sprigionare una gradevole esplosione in bocca». E tale effetto, oltre a soddisfare il palato del tristellato partenopeo, convince anche gli altri rinomati colleghi Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri.

La puntata

Così l’aspirante cuoco gardesano viene premiato: ha facoltà di evitare l’«Invention test», divertendosi nel frattempo a mettere in difficoltà alcuni suoi rivali, alle prese con la reazione di Maillard. Ma la strada per la gloria è lunga e, nel successivo skill test, il gardesano torna in azione per replicare fedelmente «Insieme» (riso mantecato e maccheroni, con capasanta e disco di pasta con prezzemolo), realizzato dallo chef Davide Oldani e ispirato all’omonimo piatto del suo maestro Gualtiero Marchesi. E, nonostante l’alto livello di difficoltà dello «skill test» in questione, l’aspirante cuoco cresciuto in riva al Benaco completa egregiamente.

Pecca giusto un po’ nel dosare il sale, vero, tuttavia scampa (per la prima volta dall’inizio dell’avventura nel cooking-show) il rischio eliminazione e guadagna con pieno merito l’accesso alla prossima puntata, in programma giovedì 16 gennaio. Bravo Samuele, finalmente.