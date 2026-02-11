Masterchef: Anna Zhang a Brescia per preparare i suoi celebri gyoza

Per tutti gli appassionati di MasterChef Italia, domenica 15 febbraio, all’interno del centro commerciale Elnòs Shopping – in Via Luigi Einaudi, 5 Roncadelle (Brescia) – sarà possibile conoscere da vicino la vincitrice in carica, Anna Zhang.

Nel corso dell’evento di Roncadelle, Anna sarà intervistata e incontrerà il pubblico di fan e appassionati di cucina, dopodiché mostrerà il procedimento per la realizzazione dei suoi gyoza, uno dei piatti che le hanno permesso di trionfare nell’edizione dello scorso anno dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Anna Zhang, vincitrice della scorsa edizione di Masterchef Italia

La nuova stagione sarà in tv tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sempre disponibile on demand.

L’incontro con Anna Zhang fa parte di un ciclo di appuntamenti che ha portato altri talent in alcuni dei negozi Sky presenti in Italia, permettendo al pubblico di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili per gli abbonati Sky, attraverso i propri protagonisti.