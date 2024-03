Maratone, mercatini del riuso e approfondimenti cinematografici: tante idee per il weekend

Eventi antispreco, opere teatrali dedicate ai bambini o mercatini del riuso? Il weekend alle porte ha davvero in serbo tante sorprese. Visite guidate in luoghi-simbolo del nostro territorio, musei gratuiti per tutte le donne in occasione dell’8 marzo, maratone competitive oppure camminate solidali. Per scoprire tutti gli eventi in programma visitate aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Sul territorio

Domenica 10 marzo la Villa Mazzotti Biancinelli di Chiari accoglie Mercatino “giornata del riuso”, l’iniziativa per valorizzare a fini ecologici l’usato. Il programma della giornata, ideata dall’Associazione Nonsolovinile, propone l’esposizione di oggetti di antiquariato, vintage, modernariato, seconda mano e artigianato. Tutti elementi, questi, riadattati all’uso. Il riuso, infatti, è un modo utile a estendere il ciclo di vita dell’oggetto stesso, evitando gli sprechi. I cancelli apriranno alle ore 9. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni contattare il signor Massimo al seguente numero telefonico 366 1866429 o il signor Nicola al 335462781.

Per la chiusura dei saldi invernali arriva Un sacco di occasioni!, un’iniziativa proposta da Spigolandia di via Mantova 36, in programma per sabato 9 marzo dalle 10 alle 19. Si ripropone così la terza edizione dell’evento antispreco: all’interno del negozio ci saranno aree dedicate in cui sarà posizionato l’abbigliamento uomo o donna, oggetto di questa promozione. Ai visitatori interessati a partecipare all’esperienza verrà consegnata una borsa dal personale del negozio che potrà essere riempita fino all’orlo con capi di abbigliamento, pagando solo 20 euro. Questa nuova edizione, poi, presenta una novità: fino a venerdì 8 marzo i possessori di Spigocard – la carta fedeltà dei negozi dell’usato di Rete CAUTO – potranno acquistare la borsa in prevendita presso Spigolandia o Spigo, il secondo punto vendita situato a Elnòs Shopping Centre. Tale acquisto consentirà, sabato 9 marzo, di accedere al negozio già dalle 9:30. L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni chiamare il 030 377 5958.

Arte e cultura

In occasione del weekend che accoglie le celebrazioni per la Festa della Donna, l’ingresso ai Musei civici sarà gratuito per tutte le donne. Dalle 10 alle 18 di venerdì 8 marzo, quindi, saranno questi i musei a cui poter accedere liberamente: Museo di Santa Giulia (via Musei 81/b), Pinacoteca Tosio Martinengo (Piazza Moretto 4), Brixia. Parco archeologico di Brescia romana (via Musei, 55), Museo delle Armi Luigi Marzoli e Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia (via del Castello, 9). La proposta si rivolge anche alle coinvolgenti mostre in corso: La Spedizione dei Mille. Memoria e racconto nel reportage pittorico di Giuseppe Nodari, Lorenzo Lotto. Incontri immaginati, Franco Fontana. Colore, Maurizio Galimberti. Brescia, Piazza Loggia 1974. Per saperne di più rivolgersi ai seguenti contatti: 030 2977833 - 030 2977834, cup@bresciamusei.com.

Per sabato 9 marzo lo splendido Vittoriale degli Italiani ha organizzato una Visita guidata del Parco e dei Musei per scoprire insieme le automobili di d’Annunzio, l’Anfiteatro, il MAS della Beffa di Buccari, il velivolo del volo su Vienna, la Nave Puglia e molto altro ancora. Per chi fosse interessato a visitare anche la Prioria, potrà acquistare il biglietto al costo di 8 euro sul sito del Vittoriale. La visita si svolgerà al raggiungimento di almeno dieci partecipanti. L’appuntamento è previsto alle ore 14 presso la biglietteria. L’esperienza ha il costo di 10 euro, incluso il noleggio dell’audioguida. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione tramite mail info@guidevittoriale.com oppure Whatsapp al 339 8903016.

Per domenica 10 marzo alle ore 15 il Museo di Santa Giulia accoglie Franco Fontana - Colore I Visite per visitatori singoli, un percorso che si sviluppa lungo 122 immagini e documenta la ricerca del grande fotografo di fama internazionale. Al centro delle sue opere il colore come soggetto, per indagare la realtà attraverso la fotografia: superfici, porzioni urbane, strati di storia e dettagli di vita quotidiana sono, infatti, il fulcro della sua ricerca artistica. A conclusione di tale percorso, gli ospiti potranno proseguire con una visita alla mostra Maurizio Galimberti. Brescia, Piazza Loggia 1974. Anche in questo caso, le visite si attiveranno solo con un minimo di 8 partecipanti. Il biglietto costa 13 euro. Per prenotare le attività contattare il Centro Unico Prenotazioni, attivo dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.00, allo 030 2977833 - 834 oppure scrivendo all'indirizzo email: cup@bresciamusei.com.

Benessere

Il Gruppo Rosa presenta la BAM - Brescia Art Marathon, ormai giunta alla sua 22esima edizione. In programma per domenica 10 marzo tre distanze competitive: 42 km, 21 km e 10 km. A fare da contorno anche appuntamenti non competitivi come la Easy Run, una corsa/camminata di 10 km con arrivo in Piazza della Loggia, e la Family Walking, la camminata solidale di 4 km per famiglie e bambini. Per tutte le informazioni utili sul tragitto, la consegna dei materiali e il luogo di ritrovo/partenza è possibile consultare il sito. Per dettagli aggiuntivi rivolgersi ai numeri 348 2557351 - 348 9769543 o inviare una mail a press@rosassociati.it.

Per famiglie

La stagione 2024 della Fondazione del Teatro Grande ha organizzato un appuntamento dedicato al giovane pubblico con la nuova edizione del progetto Opera Domani. Sabato 9 marzo, alle 16 e alle 19:30, andrà in scena il riadattamento di una tra le opere più amate del repertorio pucciniano: Turandot. Enigmi al museo. In scena il lavoro registico a opera di Andrea Bernand che ripercorre le vicende di Turandot, inserite in una cornice museale e al centro di diverse trasformazioni. L’ambientazione favorirà un dialogo tra presente e passato, attraversando il mondo della Cina antica. I biglietti, del costo di 15 euro e 10 per gli under 11, sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande. Per qualsiasi informazione chiamare il numero 030 297 9311 o rivolgersi alla mail info@teatrogrande.it.

Spettacoli, film e teatro

Il Gran Teatro Morato di via San Zeno si prepara a dare il benvenuto a un nuovo e entusiasmante show. Si tratta di un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, di un cult che continua a essere gettonato e amatissimo da tutte le generazioni. Stiamo parlando di Grease - Il Musical, in programma per venerdì 8 e sabato 9 marzo alle 21:15. Sarà la Compagnia della Rancia a portare sul palco un nuovo cast di giovani e talentuosi performer che darà vita allo storico gruppo di personaggi capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone che per riconquistarlo dopo un flirt estivo abbandona le vesti di brava ragazza diventando sexy e irresistibile. La regia è di Saverio Marconi. Per i biglietti cliccare qui. Per informazioni: 030 348888, info@zedlive.com.

Il Teatro Centro Lucia di via Dante 15, a Botticino presenta "Dioggene" monologo di Stefano Fresi, scritto da Giacomo Battiato, in scena sabato 9 marzo alle 21. Attore cinematografico ma anche di serie tv e teatro: Fresi è un personaggio amato e apprezzato dal pubblico e dalla critica che, per questa data bresciana, porterà in scena la storia, in tre quadri, di un attore famoso di nome Nemesio Rea. Nel primo quadro il protagonista interpreta un proprio testo scritto in volgare duecentesco; nel secondo lo troviamo in camerino intento nei preparativi che precedono il suo ingresso in scena, ma non racconta al pubblico dello spettacolo bensì parla della rottura violenta con la moglie, tra grida e insulti. Nel terzo e ultimo quadro, infine, Nemesio vive felice in un bidone dell’immondizia, proprio come Diogene di Sinope che, a Corinto, visse il resto della sua vita seminudo in una botte rinunciando a tutto pur di essere libero. Prenotazioni al numero 334 6374447.

Incontri e convegni

Il Cinema Nuovo Eden accoglie Colazione con il critico: Ozu Yasujirō, un incontro di approfondimento cinematografico in compagnia del critico Roberto Manassero e dedicato al celebre regista giapponese, in occasione della retrospettiva al cinema Nuovo Eden. L’appuntamento, previsto per sabato 9 marzo alle 10, ruoterà attorno alla produzione dell’autore riportando sul grande schermo alcuni dei suoi film più amati dal pubblico: Gallina al vento (1948); Inizio d’estate (1951); Il sapore del riso al tè verde (1952); Inizio di primavera (1956) e Crepuscolo di Tokyo (1957). Insieme si percorrerà la carriera del maestro giapponese che narra di storie di vita familiare con comprensione, essenzialità e uno stile unico e inimitabile. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria: 030 2977 833 - cup@bresciamusei.com.