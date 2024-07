Manuel Renga: «Porto sul palcoscenico il draghetto Grisù»

Sara Polotti

Il bresciano, autore e regista del musical ispirato al cartoon RaiYoyo, debutterà a Trento in ottobre: «Possibile una tappa anche a Brescia»

L'autore e regista Manuel Renga - © www.giornaledibrescia.it

Manuel Renga, regista bresciano, è già all’opera: le ultime due settimane di luglio sono dedicate al lavoro con gli attori e alle scenografie, prima della pausa estiva e della ripresa dei lavori a settembre. Il debutto del musical ispirato a Grisù è vicino e la regia è proprio sua: il draghetto pompiere apparso per la prima volta a Carosello nel 1964 e diventato serie animata nel 1975 avrà un suo spettacolo musicale dal vivo, oltre che una nuova serie animata in 3D già in onda su Rai Yoyo. «Gris