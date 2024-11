Luca Micheletti: «Col Misantropo in scena passioni trascinanti»

Elisabetta Nicoli

Ritorno a casa per l’attore bresciano, che sarà sul palco del Teatro Sociale dal 4 all’8 dicembre con il capolavoro di Molière. Venerdì gli verrà consegnato il Premio Franco Enriquez

Luca Micheletti sarà in scena nel ruolo di Alceste nel «Misantropo» - © www.giornaledibrescia.it

«Il Misantropo» riporta a Brescia Luca Micheletti e al Teatro Sociale sarà consegnato al brillante interprete di Alceste il Premio Franco Enriquez 2024 come migliore attore protagonista, in occasione della replica di venerdì 6 dicembre. Il capolavoro di Molière sarà in scena con la regia di Andrée Ruth Shammah nella sala di via Cavallotti 20 da mercoledì 4 a domenica 8, tutti i giorni alle 20.30 e la domenica alle 15.30. Pochi biglietti sono ancora disponibili alle biglietterie del Centro teatra