Luca Bizzarri: «Sui social il peggio della politica che non ha un amico»

Sara Polotti

Dal podcast al teatro: il comico e attore sarà al Santa Giulia del Prealpino il 14 aprile con uno show «tragicamente ridicolo»

Luca Bizzarri, attore e podcaster, autore di Non hanno un amico

Secondo Luca Bizzarri politici e politiche non hanno un amico che gli consigli di non pubblicare i post. Che fermi loro il dito prima che premano invio. E ne ha fatto un podcast. Ora quel podcast è diventato un monologo teatrale che arriverà al Teatro Santa Giulia di Brescia in via Quinta 4 al Villaggio Prealpino domenica 14 aprile alle 20.45 (biglietti a 30 euro su Liveticket, al Punto Einaudi in via Pace a Brescia e a info.teatrosantagiulia@gmail.com). Si intitola «Non hanno un amico», è stato