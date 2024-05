«Lo Stato spiegato alle bambine e ai bambini»: la presentazione del libro in Sala Libretti al GdB

Spiegare ai bambini in modo semplice e «a loro misura» i principi fondamentali del nostro vivere civile. È partendo da questo presupposto che Francesca Parmigiani ha scritto «Lo Stato spiegato alle bambine e ai bambini» (Editore Becco Giallo; pp. 56). L’autrice presenterà il suo libro giovedì 16 maggio alle 17 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22). Per partecipare è necessario prenotarsi (posti limitati).

Il volume è un viaggio alla scoperta delle principali istituzioni italiane: Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale. Protagonista del racconto è una classe che, visitando le sedi delle principali istituzioni del nostro Paese, scopre come lo Stato sia una grande orchestra in cui ciascuno deve svolgere il proprio ruolo per la buona riuscita del concerto.

L'autrice

Dalla sua passione per la Costituzione, che l'ha portata – dopo la laurea in giurisprudenza – a conseguire un dottorato di ricerca in diritto costituzionale, Francesca Parmigiani, avvocato, ha maturato l’idea di scrivere libri per spiegare ai più piccoli i principi fondamentali del nostro vivere civile (democrazia, libertà, diritti e doveri, solidarietà, eguaglianza, pace, accoglienza).

Sono nati così nel 2020 «La Costituzione spiegata ai bambini» e nel 2022 «La Resistenza spiegata ai bambini». E ora, il terzo capitolo del progetto: «Lo Stato spiegato alle bambine e ai bambini».

L’appuntamento

Intervengono alla presentazione: l’autrice Francesca Parmigiani e il professor Paolo Corsini, a colloquio con il direttore del Giornale di Brescia Nunzia Vallini. In collegamento video parteciperà anche Shu Garbuglia, illustratrice del volume.

L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti, scrivendo via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o chiamando il numero 030.3790212 (posti in sala limitati). L'evento può essere seguito anche in streaming e on demand sul sito del GdB.