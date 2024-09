Lévy: «Israele contro il totalitarismo: la vittoria è necessaria»

Francesco Mannoni

Il filosofo e giornalista duro contro chi chiede lo stop: «È un dono agli islamisti. Riconoscere la Palestina come Stato in questo momento sarebbe un grave errore»

Bérnard-Henri Lévy, filosofo, giornalista, attivista e regista francese, ospite a Pordenonelegge è duro, preciso e inflessibile nel difendere Israele e a giustificare le bombe sul Libano per prevenire attacchi: «Israele, contro Hamas e Hezbollah combatte una guerra che riguarda il mondo intero contro ogni forma di totalitarismo, islamismo e terrorismo, come quando ha lottato contro l’Isis e Al Qaeda. Israele ha l’obbligo di vincere questa guerra per riportare a casa gli ostaggi e distruggere le