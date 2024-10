La storia di «Giorgio Armani», il libro è in edicola con il GdB

L’uomo, il marchio, l’azienda: il racconto di un caso unico nella storia della moda e dell’imprenditoria italiana. Tutto questo è raccontato in «Giorgio Armani» di Frank Pagano e Marco Di Dio Roccazzella (Il Sole 24 Ore; pp.124). Dal 5 ottobre il libro è in edicola con il Giornale di Brescia a 12.90 euro, più l’acquisto del quotidiano.

Il volume

Fondato nel 1975, il Gruppo Armani è la prima, vera multinazionale del Made in Italy. Giorgio Armani è ancora oggi l’anima creativa e l’amministratore unico di un’impresa che ha chiuso il 2023 con un fatturato, in crescita, di 2,45 miliardi di euro.

Il libro parte da due domande fondamentali: che cosa è unico e che cosa è ripetibile di questo «caso» di business straordinario? Passandone in rassegna alcuni aspetti chiave – prodotto, pricing, distribuzione, marketing, equity e futuro – e attraverso un’analisi puntuale, con qualche curiosità «sorprendente» sull’uomo e sul business, racconta la storia di un imprenditore e di un italiano iconico.

Gli autori

Frank Pagano (autore). Ha oltre 20 anni di esperienza nel marketing e nelle vendite (corporate e startup internazionali). Senior Partner in Jakala, advisor e shareholder in altre realtà, tra cui Tokenance. È un contributor de Il Sole 24 Ore e autore, insieme a Pierangelo Soldavini, di Primo non comandare, Ceo Confidential e Il capitale decentralizzato; con Marco Di Dio Roccazzella, ha scritto Intelligenza Artificiale.

Marco Di Dio Roccazzella (autore). Shareholder e General Manager di Jakala, dove guida il team di Strategy & Artificial Intelligence. Ha maturato trent’anni di esperienza nei settori Retail, Luxury, Travel e Consumer Product. Autore, amante dell’innovazione, advisor nei board di diverse aziende dei settori retail e fashion, imprenditore, shareholder e lecturer in università e master nazionali e internazionali.