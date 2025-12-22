«La quercia di confine», la fiaba illustrata è in edicola con il GdB

Una fiaba per bambini, ma capace di parlare anche agli adulti. Una storia illustrata, colorata, profonda. È «La quercia di confine» di Giovanni Quaresmini, in edicola con il Giornale di Brescia a 7.50 euro (oltre al prezzo del quotidiano). Il libro è pubblicato da Compagnia della Stampa, con la partecipazione di una trentina di artisti e la traduzione in inglese. Un piccolo volume che invita a riflettere su natura, umanità, egoismo e speranza, in un tempo – quello tra Santa Lucia e Natale – in cui abbiamo bisogno anche delle storie per tornare a credere nella luce.

Il libro

Gli uomini tracciano confini, erigono barriere e stendono filo spinato. Accumulano e nascondono tesori. Incuranti di quel che sta attorno a loro, scavano, picconano, feriscono. Sono capaci di cattiverie sconvolgenti. La natura, invece, ha orizzonti aperti verso il mare e le alture, si allarga su territori dolcemente ondulati, ricchi di piante e di animali. Gli alberi sembrano immobili, ma hanno innato il senso del reciproco aiuto: le foglie, cadendo, proteggono le radici. Tutto quel che accade attorno può avere conseguenze laceranti, eppure la loro natura induce a porre riparo. Gli alberi offrono soccorso agli sconosciuti, anche a chi non lo merita.

L’uomo è attento al tornaconto immediato, coglie quel che gli serve, nel bene e nel male. La natura, anche quando sembra soccombere, si trasforma in speranza, in calore, in luce, in bellezza. Nuova vita sta racchiusa in una ghianda, raccolta e messa in tasca da un bambino. Un suono magico si può trarre dal legno diventato violino.

«La quercia di confine» è una fiaba che appartiene alla più antica forma letteraria di riflessione sul mondo, sulla vita, sul significato e il valore delle cose. Invita ad affidarsi alla meraviglia del racconto, ad assecondare la fantasia. E giunge al cuore. La fiaba racchiude una verità da scoprire. Ma è necessario un narratore che sappia evocare quel mondo fantastico dove l’equilibrio infranto ritrova nuova armonia.

Le illustrazioni

Illustrazioni di Oscar Di Prata nel volume «La quercia di confine»

Giovanni Quaresmini sorprende i suoi lettori, non solo i più piccoli. Convoca nell’impresa i suoi molti amici artisti, per dare colore ai sogni. Così le rose sbocceranno anche d'inverno, sulle macerie che solo l’uomo sa accumulare con l’egoismo e la guerra. La fiaba è illustrata da numerosi artisti e reca anche la traduzione in inglese. Di conseguenza, il registro linguistico dialoga con quello iconico molto ricco di suggestioni figurative e cromatiche diverse.

La fiaba è accompagnata da illustrazioni originali firmate da nomi noti del panorama artistico bresciano e non solo, tra cui: Paolo Avigo, Giampiero Baldin, Ennio Bastiani, Ivan Battaglia, Gian Paolo Belotti, Chiara Bolometti, Margherita Cambon, Gigi Casermieri, Michel Della Vedova, Ornella De Rosa, Roberto Formigoni, Giovanni Franchi (autore anche della copertina), Domenico Gabbia, Elvira Gatti, Gianni Guaini, Loredana Mor, Maria Rosa Mosca, Giulio Mottinelli, Simo Nygren, Pinuccia Nicolosi, Lionella Parolari, Oscar Di Prata, Dario Romano, Romana Romeo (retro copertina), Roberto Radici, Cento Rossi, Uber, Laura Zani, Paola Zecca, Bruna Zeni e Tiziana Zini.

Una tradizione

Una pubblicazione che unisce parola, immagine e riflessione, e che si inserisce in una tradizione ormai consolidata. «La quercia di confine» è la settima fiaba di Giovanni Quaresmini che viene distribuita anche con il Giornale di Brescia. Non è solo un racconto di buoni sentimenti, allineato al clima del momento fra la Notte lucente di Santa Lucia e il Natale dall'albero decorato di stelle e lustrini. Dietro il racconto per bambini e le immagini fantasiose di artisti ispirati, si nasconde una meditazione che merita un suo momento di silenzio e riflessione. Invita ad andare oltre l'emozione, per cogliere valori desueti in questi tempi tribolati.