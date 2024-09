La prima stagione del Teatro Marconi di Calcinato dopo decenni

Il sipario del Teatro Marconi di Calcinato è stato chiuso per più di vent’anni. Dallo scorso marzo, dopo una riqualificazione costata più di 3 milioni di euro, ha riaperto e quella presentata al Mo.Ca. sarà la sua prima stagione completa dopo decenni.

Il teatro, che si pone non solo l’obiettivo artistico ma anche di comunità, offrirà spettacoli per adulti e per bambini, ma anche laboratori artistici e musicali grazie alla collaborazione con La Nuvola nel sacco e Music&Life. «I prezzi sono inclusivi soprattutto nella fascia bimbi e famiglie – ha detto l’assessore alla cultura del comune di Calcinato Laura Maffazioli - , molte iniziative poi sono ad ingresso gratuito. Il programma non è definitivo, abbiamo molte idee».

Il cartellone

Il cartellone avrà una ventina di appuntamenti suddivisi in varie sezioni: la sezione prosa “Teatro e balene” propone sei appuntamenti e si apre martedì 22 ottobre con l’anteprima nazionale di Alessandro Bergonzoni “Arrivano i Dunque”, mentre per bimbi e famiglie “Tutti giù dal palco” raccoglierà quattro spettacoli il sabato pomeriggio. Le proposte musicali Life&Music saranno inserite in calendario nei prossimi mesi, per ora l’unica data confermata è quella del 17 novembre con “Matteo Righetti Sax in concert”.

«Abbiamo deciso di mischiare generi diversi per riuscire a portare in teatro tutti i target – ha detto il direttore artistico Vittorio Pedrali di Finisterrae - . Molti spettacoli saranno gratuiti, mentre gli abbonamenti consentiranno la certezza di un posto anche nelle date di cartello. È un progetto di rete, che unisce diverse realtà e di cui siamo molto orgogliosi».

Il calendario completo sulle pagine Facebook e Instagram «Teatro Marconi Calcinato».