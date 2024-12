La danza contemporanea ha occupato il Teatro Grande

Tre performance unite dall’attenzione alla musica hanno trasformato il teatro bresciano in un santuario della danza: com’è andata

3 ' di lettura

Come neve di Adriano Bolognino - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Come neve di Adriano Bolognino - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Come neve di Adriano Bolognino - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Come neve di Adriano Bolognino - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Come neve di Adriano Bolognino - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Come neve di Adriano Bolognino - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Come neve di Adriano Bolognino - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Come neve di Adriano Bolognino - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Come neve di Adriano Bolognino - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Come neve di Adriano Bolognino - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La danza contemporanea sa essere difficile, ma capirla è possibile anche se si è a digiuno di performance. Basta poco. Per esempio: si può pensarla come un’opera d’arte visuale, prima che performativa, oppure lasciarsi guidare dalle sensazioni che le immagini suscitano, prima di sforzarsi di comprendere per forza il messaggio che l’artista presumibilmente vorrebbe trasmettere. Perché un messaggio c’è sempre, anche se è vero che a volte servirebbe una decodifica da parte di chi ha composto l’oper