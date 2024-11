Jacopo Godani: «La mia danza non sacrifica il talento dei ballerini»

In occasione di «Recollection of a falling» al Teatro Grande di Brescia il coreografo ex solista per William Forsythe proporrà un lavoro che «spinge i danzatori oltre i loro limiti»

La storica compagnia Spellbound Contemporary Ballet festeggerà i trent’anni di carriera al Teatro Grande di Brescia con una doppia esibizione raccolta sotto al titolo «Recollection of a falling»: mercoledì 27 novembre alle 20 i ballerini e le ballerine della compagnia italiana fondata nel 1994 interpreteranno «Daughters and angels» di uno dei fondatori, Mauro Astolfi, ma anche l’opera di un coreografo ospite. Spellbound Ballet, a Brescia la storia secolare delle streghe Jacopo Godani, già solist