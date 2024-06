«Io, ex capitana racconto il volley e dico ai ragazzi: seguite i sogni»

Laura Ogna

La star della Nazionale Myriam Sylla è autrice con la scrittrice bresciana di una serie per ragazzi

3 ' di lettura

Myriam Sylla con i libri dedicati alla pallavolo scritti con la bresciana Annalisa Strada - Foto tratta da Facebook

Da capitana a narratrice: Myriam Sylla, star della Nazionale italiana Femminile di volley, scende in campo con una nuova serie di libri dedicata alla pallavolo, lo sport femminile più giocato in Italia, e pensata per i giovani lettori. L’esordio nella letteratura arriva con un progetto firmato a quattro mani con la bresciana Annalisa Strada, tra le autrici più amate della letteratura per ragazzi, e collaboratrice del nostro giornale. «Dream Volley» è il titolo della nuova serie e sono due i libr