Ilaria Capua: «Big data e i 4 elementi per tutelare la nostra salute»

Anita Loriana Ronchi

Uno spettacolo della scienziata per spiegare come i «sapiens» possono usare la conoscenza per vincere

4 ' di lettura

Ilaria Capua - © www.giornaledibrescia.it

Se c’è una cosa che la pandemia ci ha insegnato, è a prenderci un po’ più cura della nostra salute. Quanto meno a non dare nulla per scontato, svelando quella fragilità che ci accompagna nel corso della nostra avventura esistenziale. Siamo tutti sulla stessa barca, ovvero condividiamo la medesima sorte che accomuna gli abitanti del pianeta, uomini, animali e piante. Se guardiamo, però, al livello di consapevolezza che occorre per affrontare i problemi più urgenti, ci accorgiamo che la strada da