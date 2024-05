Il libro «Lo Stato spiegato alle bambine e ai bambini» è in edicola con il GdB

Un viaggio «a misura di bambino» alla scoperta delle principali istituzioni italiane: Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale. È questo che racconta Francesca Parmigiani nel suo libro «Lo Stato spiegato alle bambine e ai bambini» (Editore Becco Giallo; pp. 56). Il volume è in edicola con il Giornale di Brescia a 9 euro (più l’acquisto del quotidiano).

A cosa serve il Parlamento? Di cosa si occupa il Governo? Chi fa rispettare le lggi? Che ruolo ha il Presidente della Repubblica? Nel corso della sua esperienza «sul campo», l’autrice ha riscontrato la scarsità di strumenti in grado di far comprendere ai più piccoli che i principi fondamentali del nostro vivere civile (democrazia, libertà, diritti e doveri, solidarietà, eguaglianza, pace, accoglienza).

Il libro

Il racconto è dedicato alla seconda parte della Costituzione. Si tratta, infatti, di un viaggio alla scoperta delle principali istituzioni italiane: Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale. Il pretesto per affrontare il principio della separazione dei poteri dello Stato, per capire quali sono e da quali organi sono incarnati, è una gita scolastica a Roma.

I piccoli protagonisti di una classe, visitando le sedi delle principali istituzioni del nostro Paese, scoprono che lo Stato è come una grande orchestra in cui ciascuno deve svolgere il proprio ruolo per la buona riuscita del concerto. Il filo rosso che attraversa il testo è che la democrazia ha bisogno della partecipazione e del contributo di cittadini e cittadine attivi, vigili, responsabili e consapevoli.

L'autrice

L'autrice Francesca Parmigiani

Dalla sua passione per la Costituzione, che l'ha portata – dopo la laurea in giurisprudenza – a conseguire un dottorato di ricerca in diritto costituzionale, Francesca Parmigiani, avvocato, ha maturato l’idea di scrivere libri per spiegare ai più piccoli i principi fondamentali del nostro vivere civile. Sono nati così nel 2020 «La Costituzione spiegata ai bambini» e nel 2022 «La Resistenza spiegata ai bambini». E ora, il terzo capitolo del progetto: «Lo Stato spiegato alle bambine e ai bambini».