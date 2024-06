Il libro «La legge dell'intelligenza artificiale» è in edicola con il GdB

Quali sono i principi che stanno ispirando l’azione europea e quali sono gli impatti che avrà l’AI Act sulle nostre vite nel prossimo futuro? È di questo che parlano Roberto Viola e Luca De Biase nel libro «La legge dell’intelligenza artificiale» (Il Sole 24 Ore; pp. 256). Il volume è in edicola con il Giornale di Brescia a 12.90 euro (più l’acquisto del quotidiano).

Il libro

L’AI Act che approvato dall’Unione Europea ha un chiaro obiettivo: quello di rafforzare la ricerca e la capacità industriale, garantendo al contempo la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali dell’individuo e del cittadino. Una situazione complessa, ma fondamentale, perché determina il nostro futuro.

Il modo in cui ci avviciniamo all’Intelligenza Artificiale definirà il mondo che vivremo. Per contribuire alla costruzione di un’Europa resiliente e competitiva, i cittadini e le imprese dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi dell’AI, sentendosi al contempo sicuri e protetti.

Roberto Viola, che ha contribuito alla stesura del quadro normativo europeo, e Luca De Biase, giornalista esperto di tecnologia e innovazione, raccontano i principi che stanno ispirando l’azione europea, le finalità e gli impatti che il regolamento europeo avrà nel futuro sulle nostre vite.

Gli autori

Roberto Viola è direttore generale per le politiche digitali e per l’intelligenza artificiale della Commissione europea (DG Connect). È stato Segretario Generale dell’Agcom. Dal 1986 al 1999 ha lavorato all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) dove ha ricoperto differenti incarichi, fra cui responsabile della sezione sistemi di telecomunicazioni. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e insegnato in diverse università.

Luca De Biase è giornalista, scrive di innovazione su Il Sole 24 Ore e La Svolta, è autore e voce di Rai Radio 3, docente alle università di Pisa e Luiss ed è Media ecology director a Reimagine Europa. Ha vinto il James Carey Award for Outstanding Media Ecology Journalism nel 2016.