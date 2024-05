Il libro «Abracadabra» è in edicola con il GdB

«Che cosa desideriamo far accadere nella nostra vita e nel nostro lavoro?». Saperi, pratiche, domande e strumenti utili a dare valore all’umano negli spazi e nei tempi del lavoro sono raccolti in «Abracadabra» (Il Sole 24 Ore; pp. 271) di Andrea Vitullo. Dall’11 maggio, il libro è in edicola con il Giornale di Brescia a 12.90 euro (più l’acquisto del quotidiano).

Il libro

C’è qualcosa di sacro e di saggio dentro di noi. Riconoscere questa unicità ci aiuta a diventare più consapevoli di ciò che siamo e di ciò che possiamo realizzare nelle nostre vite. E nelle nostre professioni. Il mondo del lavoro non può più permettersi di fare a meno di questo potenziale e della sua forza rigenerativa: vecchi riti, vocaboli, modelli e paradigmi organizzativi impediscono alle persone di dare il meglio di sé.

Con audacia, e un pizzico di magia, queste pagine raccolgono saperi utili a chi vuole lavorare su di sé, a chi ha bisogno di ingaggiare e far crescere il proprio team, a chi ha la responsabilità e il compito di tras-formare le organizzazioni in comunità inclusive e collaborative.

Chi è Andrea Vitullo

Una lunga carriera a livello senior in aziende di successo. Da 20 anni Executive Coach di Ceo e Top Manager. Founder di Inspire. Designer e trainer di percorsi tras-formativi orientati allo sviluppo di stili manageriali fondati sulla consapevolezza di sé e sulla connessione con gli altri. Docente di leadership e «soft skills» nell’Executive MBA presso l’Università degli Studi di Udine. Maestro di Yoga e di pratiche di mindfulness. Autore di Leadership riflessive – La ricerca di anima nelle organizzazioni (2006), Leadershit (2011), Maam – La maternità è un Master (2014), Realizzati e Consapevoli (2020).