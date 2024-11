Il femminismo di Carlotta Vagnoli in scena a Brescia

Giulia Camilla Bassi

La scrittrice e autrice si esibirà al Dis_Play Brixia Forum con «Le solite stronze», monologo a cavallo tra una stand-up comedy e una lecture: l’intervista

3 ' di lettura

Carlotta Vagnoli

Andrà in scena venerdì 22 novembre, alle 21 al Dis_Play del Brixia Forum in via Caprera, «Le solite stronze» di Carlotta Vagnoli. I biglietti (25-20 euro) sono disponibili su TicketOne, Vivaticket e alla Libreria Tarantola di via Porcellaga 4 a Brescia. Scrittrice, autrice e speaker radiofonica, Vagnoli presenta un monologo sagace, per riflettere sui temi della disparità di genere e del ruolo della donna nella nostra società. L’abbiamo intervistata. Cosa vedremo in scena e chi sono queste “stron