Il «crepuscolo» di Kratz in prima nazionale al Grande: l’intervista

Il coreografo Philippe Kratz è il direttore del Nuovo Balletto di Toscana: sabato 16 novembre presenta al Teatro Grande di Brescia «Dusk», in tandem con «Promise» di Sharon Eyal e il Tanzmainz

3 ' di lettura

Il coreografo Philippe Kratz

Sabato 16 novembre al Teatro Grande ci sarà un doppio appuntamento con la danza contemporanea: sul palco non si esibirà solo il Tanzmainz dello Staatstheater Mainz in Germania con una coreografia di Sharon Eyal, già ballerina di punta della Batsheva Dance Company (qui con «Promise», che mischia il balletto contemporaneo alla musica elettronica). Il Nuovo Balletto di Toscana presenterà in prima nazionale «Dusk», creazione del nuovo direttore artistico Philippe Kratz. I biglietti sono disponibili