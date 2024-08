Il «Carrozzone» apre la stagione teatrale a Casazza

Dalle poetiche invenzioni del «Carrozzone degli artisti» alle rielaborazioni per il teatro di film celebri a firma di Giacomo Andrico, con soste nella musica più amata e popolare, danza e canto con occhio all’attualità e, per un congedo frizzante, la Romagna in scena.

Vive della creatività di gruppi appassionati il teatro atteso per l’annuale Rassegna nella sala parrocchiale del quartiere Casazza. Organizzatore e all’occorrenza anche tecnico e interprete, Valerio Del Giudice può contare sull’affiatata collaborazione di Marino Bellicini, Sergio Fiameni, Ferruccio Fernetti, Vittorina Pugnetti, Amelia Manfredi, Stefano Fidotta. Confermano amicizia e partecipazione i gruppi in arrivo, mentre già si segnala per un futuro prossimo un nuovo lavoro allo studio, a cura di Andrico che per il palcoscenico di Casazza riserva sempre uno spazio, tra gli importanti impegni in agenda.

Il programma

L’avvio della rassegna, il 6 settembre alle 20.30 con biglietto unico a 7 euro, sarà all’aperto, per gli artisti di strada del Carrozzone in cerca di stelle, con il loro invito, «Esprimi un desiderio» e con gli ingressi al teatro nell’immediata adiacenza, per un veloce ripiego in caso di pioggia. Lo spettacolo ha come premessa il laboratorio di circo teatro per bambini, alle 18.

La stessa compagnia propone, per domenica 8 alle 17, «Volammo davvero» con regia di Mattia Cabrini e, interpreti in scena, Alberto Ghisoni e Federica Mondini.

In volo tra i successi musicali dagli anni Sessanta in poi, Dario Marelli ha come copiloti Mara Bricchetti e Riccardo Zandalini, con «Il ritorno del Drone-Dario», nelle serate del 13 e 14 settembre. Ai canti della tradizione popolare e al nostro dialetto sono dedicati due appuntamenti: con «I Cantur di Verolavecchia» il 20 settembre e con «I Macc de le ure» il 22 in «Damen tömen, la vita l’è na fera».

I Cantur di Verolavecchia

Ritorna in due repliche, il 27 e il 28 settembre, l’applauditissimo «Brancaglione da Norcia» con Mirko Signorelli nell’interpretazione dei vari personaggi e Renato Bertelli, autore ed esecutore delle musiche. Drammaturgia, regia, scenografia e luci a cura di Giacomo Andrico che dal celebre film di Monicelli ha ricavato il suo «Sor marchese, è l’ora», sempre affidandosi all’interpretazione di Mirko Signorelli per il protagonista e alle musiche dal vivo di Renato Bertelli: spettacolo in programma per l’11 e il 12 ottobre. I due artisti saranno impegnati anche nelle serate del 4 e del 5 ottobre con la compagnia «Gateatro» per «Good morning libertà», a cura di Danilo Stefani ed Emanuela Biancardi per il coordinamento scenico e di Alice Masi per danza e coreografie.

Si chiude con karaoke e liscio

Karaoke e liscio, divertimento e canzoni sono gli ingredienti del «Viaggio nell’Emilia Romagna» che i musicisti ospiti Angelo Vasco e Francesco propongono per le serate conclusive del 17 e del 18 ottobre. Info e prenotazioni: 3382848573 o judges@alice.it.