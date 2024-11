Han Kang, in scena a Sant’Afra l’opera dell’autrice premio Nobel

Giulia Camilla Bassi

«Elogio della vita a rovescio» di Daria Deflorian con Giulia Scotti sarà a Brescia questa sera per il festival Wonderland: l’intervista

Elogio della vita a rovescio - Foto Andrea Pizzalis

Prosegue la programmazione di Wonderland Festival, che oggi alle 21 si sposta al Teatro Sant’Afra di vicolo dell’Ortaglia, a Brescia, con «Elogio della vita a rovescio» di Daria Deflorian, con Giulia Scotti, una prima produzione intorno all’opera dell’autrice sudcoreana premio Nobel per la letteratura Han Kang. Biglietti (12-6 euro) sul sito wonderlandfestival.it. Han Kang ha vinto il Nobel per la Letteratura 2024 La rassegna prosegue domani, sabato, al Mo.Ca di via Moretto 78, alle 14.30 con un