Halloween e ponte di Ognissanti: le iniziative del weekend lungo

Erika Bertoloni

Il weekend si trasforma in un'avventura da brivido, tra misteri e tradizioni affascinanti

Tantissimi gli eventi per Halloween: dalle Escape Room alle visite in miniera - © www.giornaledibrescia.it

Con l'arrivo di Halloween, il weekend si trasforma in un'avventura da brivido, tra misteri e tradizioni affascinanti. Quest'anno il Castello di Brescia si prepara a ospitare una spaventosa Escape Room tra le sue mura, dove risolvere enigmi avvincenti. Non mancheranno le celebrazioni dedicate al Día de los Muertos che porteranno un tocco di cultura messicana nella nostra città, con omaggi colorati e rituali significativi. Non meno affascinante sarà la visita alla Miniera di Pezzaze, dove i partec