Gospel a Brescia: il 4 gennaio Pastor Ron in concerto al Teatro Colonna

Un evento che unisce musica e partecipazione: un vero e proprio Sunday Service in stile statunitense, capace di coinvolgere il pubblico in modo diretto e corale
La tappa bresciana si inserisce nel tour italiano di Sunday Service-The Experience
Un pomeriggio di musica, partecipazione e spiritualità. Domenica 4 gennaio Brescia ospiterà Sunday Service-The Experience, lo spettacolo gospel guidato da Ron Ixaac Hubbard, noto al pubblico come Pastor Ron, tra le figure più carismatiche della scena gospel internazionale.

L’appuntamento è al Teatro Colonna, dove andrà in scena un evento che va oltre il concerto tradizionale: un vero e proprio Sunday Service in stile statunitense, capace di coinvolgere il pubblico in modo diretto e corale. Musica, voce e movimento diventano strumenti di condivisione, in un’esperienza che unisce spettacolo e partecipazione emotiva.

Pastor Ron è conosciuto per la sua energia travolgente e per la capacità di portare sul palco la tradizione del gospel afroamericano con un linguaggio accessibile e universale. Le sue esibizioni sono costruite come momenti collettivi, in cui il confine tra palco e platea si assottiglia e la musica diventa veicolo di messaggi di speranza, pace e comunità.

La tappa bresciana si inserisce nel tour italiano di Sunday Service–The Experience e rappresenta un’occasione per avvicinarsi a una delle forme musicali più profonde e coinvolgenti della cultura americana. Informazioni su orari e biglietti sono disponibili qui.

Argomenti
gospelTeatro ColonnaBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario