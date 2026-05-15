Gli eventi del weekend tra natura, body art e laboratori per famiglie

Un weekend all’insegna della scoperta, tra esperienze nella natura, laboratori creativi e appuntamenti culturali diffusi sul territorio. Dalla raccolta di erbe nei boschi alle attività manuali pensate per bambini e famiglie, fino alle occasioni più particolari come la convention dedicata al mondo del tatuaggio e i tour serali tra le leggende della Brescia più oscura, il fine settimana del 15, 16 e 17 maggio propone un calendario ricco e variegato. Di seguito una serie di opportunità per vivere il territorio in modo originale, tra gioco, arte e curiosità con le iniziative segnalate da aBrescia , l’ agenda online del Giornale di Brescia .

Domenica 17 maggio la Catena Rossa – Porta delle Fate di Sarezzo ospiterà Le erbe magiche di Fata Smemorina , un’esperienza pensata per famiglie e bambini. Dalle 10 alle 16 tra prati, orti e boschi, i partecipanti saranno accompagnati da Fata Smemorina in una giornata di gioco, animazione e attività a contatto con gli animali , in un percorso che permetterà anche di conoscere i prodotti biologici coltivati ed essiccati dalla Catena Rossa alla Porta delle Fate. È richiesta la prenotazione ai seguenti contatti: prenotazioni@catenarossa.it , 335 8328548.

A Padernello l’arte della tessitura torna protagonista

Nel suggestivo borgo di Padernello, sabato 16 e domenica 17 maggio, la Cascina Bassa ospiterà Morbide trame, un atelier di tessitura curato da Marialisa Leone e dedicato a chi desidera avvicinarsi all’antica arte dell’intreccio dei fili. Due giornate per scoprire tecniche tradizionali e sperimentare la creatività attraverso lavorazioni manuali e materiali tessili. Due le sessioni in programma: dalle 9 alle 12.30 si potrà imparare la tecnica del Kilim per creare piccoli arazzi decorativi personalizzati, ispirati alla tradizione medio orientale; dalle 14 alle 17.30 spazio invece al telaio a pettine liccio, uno strumento che permette di realizzare manufatti più elaborati e raffinati. Cliccare qui per prenotarsi. Per informazioni: info@castellodipadernello.it, 030 9408766.

Mani in pasta al TramPoint

Sabato 16 maggio il TramPoint di Brescia ospiterà Forme di pane, un laboratorio creativo pensato per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, in programma alle 15.30. Tra impasti, manualità e fantasia, i più piccoli potranno sperimentare direttamente la lavorazione del pane, creando forme originali e scoprendo allo stesso tempo il valore dei prodotti della terra e della filiera agricola. Un percorso che unisce gioco e apprendimento, per conoscere più da vicino le materie prime e il legame tra cibo, territorio e agricoltura. L’iniziativa è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito di Tram Brescia. Per saperne di più rivolgersi ai seguenti contatti: comunicazione.tram@bresciamobilita.it, 344 0360936.

Laboratori creativi per bambini

Alla Cascina Parco Gallo di Brescia tornano gli appuntamenti dedicati alle famiglie con una serie di laboratori creativi gratuiti. Tra ceramica, origami, maschere e molto altro, gli incontri stimolano fantasia, manualità e creatività. Sabato 16 maggio è in programma “Mi piego, ma non mi spezzo”, un laboratorio di origami rivolto a bambini e ragazzi dai 10 anni. L’incontro accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell’antica arte giapponese della piegatura della carta, dando vita ad animali, fiori, oggetti e piccole sculture. Un’attività creativa pensata per stimolare fantasia, manualità e concentrazione. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria: info@cielivibranti.it, 328 5897828.

Tattoo e body art

Per tutto il weekend il Brixia Forum di Brescia ospita Passion Art Tattoo Convention, manifestazione dedicata all’universo del tatuaggio e della body art. Il programma prevede la presenza di numerosi tatuatori professionisti che realizzeranno tatuaggi nelle postazioni allestite all’interno della convention. I visitatori potranno incontrare gli artisti, scegliere lo stile preferito e concordare direttamente il lavoro da eseguire. Non mancheranno dj set, musica dal vivo e performance di body painting. Orari di apertura: venerdì 15 maggio dalle 14 alle 21, sabato 16 e domenica 17 maggio dalle 10 alle 21. Per info: info@passionarttattoo.it, 348 8218835.

Un viaggio nella Brescia più oscura tra delitti e leggende

Venerdì 15 maggio Brescia mostrerà il suo volto più enigmatico con Brescia Noir, un itinerario serale dedicato ai lati più inquietanti della storia cittadina. La visita guidata, con partenza alle 20.30 davanti a Palazzo Broletto, accompagnerà i partecipanti attraverso piazze, chiese e logge alla scoperta di episodi di cronaca nera, antiche condanne e racconti legati alla paura e alla superstizione. L’iniziativa propone così una prospettiva insolita sulla storia di Brescia, intrecciando vicende reali, curiosità e leggende in un racconto capace di restituire l’atmosfera più cupa e misteriosa del passato cittadino. Per saperne di più: info@passionarttattoo.it, 348 8218835.