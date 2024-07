Gli appuntamenti del weekend: concerti sotto le stelle, attività per bambini, musica e street food

Ecco una nuova selezione di eventi da non perdere che si svolgeranno durante questo weekend di metà luglio. Tantissimi saranno gli artisti pronti a esibirsi nella città della Leonessa: dai La Sad ad Achille Lauro, senza contare gli appuntamenti in notturna pronti ad unire la musica alla contemplazione celeste. Ci saranno anche occasioni per prendere parte a interessanti attività con i bambini, oppure godere del buon cibo con gli amatissimi food truck nella splendida cittadina di Pisogne. Per conoscere tutti gli eventi è possibile visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Sul territorio

Lo Street Food Festival arriva a Pisogne per una settima tappa ricca di sorprese. Per l’intero fine settimana la Piazza Alpini e il Lungolago Tempini saranno invasi da golosissimi food truck con il meglio dei piatti gourmet preparati con ingredienti di qualità. Dagli hamburger alla carne marinata, dai dolci siciliani al club sandwich, dai churros alle gustosità romanesche. L’occasione perfetta per degustare ottimi cibi provenienti da tutto il mondo e visitare la splendida cittadina sul Lago di Iseo che nasconde importanti tesori artistici, come la chiesa di S. Maria in Silvis risalente al VII-VIII secolo e la chiesa di Santa Maria della Neve o del Romanino del XV secolo. Non possono ovviamente mancare la musica live e un’area per bambini dove si organizzano laboratori dedicati ai più piccoli. Ecco le date e gli orari: venerdì 12 luglio dalle 18 alle 24; sabato 13 luglio dalle 12 alle 24 e domenica 14 luglio dalle 12 alle 22. L’ingresso è libero. Per informazioni chiamare il numero 340 1270526 o scrivere a letiziaulivieri@yahoo.it.

Musica

Sabato 13 luglio l’Arena Campo Marte di via Ugo Foscolo accoglie un nuovo grande ospite del panorama musicale. Achille Lauro Summer Fest - A Rave Before L'Iliade è un vero e proprio rave pronto ad attraversare l’Italia, dedicato all’inclusività e dunque aperto a tutti: artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini. Dopo il recente successo di Ragazzi Madre – L’Iliade, il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i suoi primi dieci anni di carriera, e Stupidi Ragazzi, il singolo che ha visto un legame tra la musica elettronica, un brano pop e basi urban, Achille Lauro è pronto a riabbracciare il suo pubblico. Di seguito i prezzi per la serata: primo settore numerato 65€, secondo settore numerato 50€, terzo settore non numerato 35€. I biglietti sono disponibili su TicketOne, Vivaticket e presso il Ticketpoint c/o Libreria Tarantola di Brescia in via Fratelli Porcellaga, 4. Per info: 030 2791881, info@cipiesse-bs.it.

Sabato 13 luglio in Località San Bernardo a Lumezzane si svolgerà Notte di note, un concerto sotto le stelle che unisce la musica all’incanto della volta celeste. A partire dalle 20:30 il Corpo Musicale S. Apollonio, diretto dal Maestro Sem Fiora, si esibirà in un programma ricco ed eterogeneo. Dopo l’intrattenimento musicale si lascerà spazio all’osservazione della luna e delle stelle durante la quale, per un periodo breve, sarà visibile anche il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale, verso le ore 22 circa. Consigliamo di presentarsi muniti di plaid così da godere comodamente del concerto direttamente dal prato. L’ingresso è libero.

In occasione del Festival Brescia Summer Music, l’Arena Campo Marte ospita il concerto dei La Sad, venerdì 12 luglio alle 21:30. Il trio formato da Theø, Plant e Fiks porterà sul palco la sua attitudine punk, le chitarre distorte e i testi immediati per fare luce sulle difficoltà di un’intera generazione. Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con la loro “Autodistruttivo” sono pronti a infiammare il pubblico con sonorità e immaginario punk in chiave moderna e con testi legati a tematiche complesse come depressione e problemi relazionali. Disponibili biglietti a posto unico in piedi al prezzo di 25€. I ticket sono acquistabili sulle piattaforme TicketOne e Vivaticket oppure presso Ticketpoint c/o Libreria Tarantola di Brescia (Via Fratelli Porcellaga, 4. Per maggiori dettagli chiamare lo 030 2791881 o rivolgersi all’indirizzo mail info@cipiesse-bs.it.

Per famiglie

Arcipelago è un’installazione teatrale agita e resa viva dai bambini i quali potranno immergersi in un contesto simbolico dove riconoscere metafore, elaborare emozioni ed esperienze di vita personale e collettiva costruendo, in questo modo, il loro io più profondo. L’arcipelago in questione sarà composto da diverse isole, piccole unità luminose e sparse sul pavimento, a rappresentazione del mare. Queste potranno accogliere solo un naufrago per volta in modo da permettergli di sperimentare un contatto più intimo con l’installazione. L’appuntamento è previsto per venerdì 12 e sabato 13 luglio nel giardino di Villa Presti, in via Padana Superiore 1, a Ospitaletto. In caso di pioggia l’evento sarà spostato nel seminterrato della medesima villa. L’ingresso è gratuito. Per saperne di più scrivere a stagioni@teatrotelaio.it o chiamare il numero 030 46535.

Arte e cultura

Il Museo Nazionale della Fotografia di Brescia, in Contrada del Carmine 2F, presenta Come mi guardi tu, la mostra fotografica curata da Luisa Bondoni e Paola Bristot che raccoglie un prezioso racconto dei Tre allegri ragazzi morti attraverso gli scatti di oltre 40 fotografi professionisti e non. Una vera e propria prospettiva sul mondo di Luca, Davide ed Enrico per rivivere la storia del trio musicale, scoprirne i retroscena e i cambiamenti che li hanno visti protagonisti dal 1994 al 2024. La giusta occasione per celebrare insieme i tre decenni di musica e le avventure di un gruppo che vanta oltre 1500 concerti, 10 album, svariati fumetti e la creazione dell’etichetta La Tempesta che, fin dai suoi albori, ha sostenuto la musica indipendente italiana. L’inaugurazione si terrà domenica 14 luglio alle ore 18:00, alla presenza della Sindaca di Brescia Laura Castelletti, degli artisti Luca Masseroni e Davide Toffolo e di molti dei fotografi coinvolti. L’ingresso è libero. Per info rivolgersi ai contatti: 03049137 – 3398639608, museobrescia@museobrescia.net.

Incontri e convegni

Il MUSIL - Museo dell'energia idroelettrica di Valle Camonica, in via Roma 48 a Cedegolo, ospita La portata di un condotto. Franco Battiato 1972-1978, in programma per sabato 13 luglio alle 21. Nella prima metà degli anni '70, Franco Battiato sviluppò una serie di sperimentazioni musicali caratterizzate dall’intreccio di tecnologia elettronica e testi stranianti. In Pollution (1972), ad esempio, si fa riferimento alla “portata di un condotto”, con tanto di definizione tecnica (“il volume liquido / che passa in una sua sezione / nell'unità di tempo”). Il museo di Cedegolo ha dunque deciso di cogliere l’occasione per tornare su tali esperienze attraverso una serie di riflessioni di musicisti ed esperti. Si tratterà soprattutto di considerazioni di carattere storico e musicologico con l’esposizione e l’ascolto dei dischi di quel periodo, intervallate da performance musicali interattive. Diversi dei numerosi materiali legati alla tecnologia del suono e oggi conservati dal MUSIL saranno accessibili all’evento. Tra questi microfoni, mixer, casse, oscillatori, filtri degli anni Sessanta e Settanta e molto altro ancora. Il programma prevedere un primo incontro, alle 17:00, in Sala Macchine, dal titolo Alessio Degani: Electromagnetic Pollution. Alle 17:30 la Sala Olmi ospiterà Fabrizio Basciano: "Battiato '70"; alle ore 18:15 si svolgerà, invece, Ascolti – Demo Mezzo Forte, in Sala Galvani. Alle 18:45, sempre in Sala Olmi, è tempo di Marco Maurizi “La musica della terza rivoluzione industriale”. Alle 19:30 ci sarà un aperitivo sonoro con oscillatori open, mentre alle 20:00 è in calendario un appuntamento con Francesco Paradiso: "Battiato e Stockhausen" in Sala Olmi. A seguire, composizione e improvvisazione collettiva con smartphone in Sala Volta. L’ultimo incontro della giornata è previsto alle 21:30 in Sala Olmi con Filippo Destrieri: ricordi, performance. Per info e prenotazioni: cedegolo@musilbrescia.it - 342 84 75 113.