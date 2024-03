Gardacon: oggi alla fiera del fumetto si incorona il migliore cosplayer

Se passando per Montichiari, zona Centro Fiera, vi capitasse di incontrare Spider-Man, Goldrake o ragazzi vestiti di rosso con capelli biondi all’insù alla Goku, va tutto bene. Piccoli indizi del fatto che state per entrare nel magico mondo del Gardacon, la rassegna che questo fine settimana sta richiamando da tutta Italia migliaia di appassionati di fumetti, anime e cultura pop. Una parole chiave per descriverla è «ponte». Tra culture, idee e, soprattutto, generazioni. Un luogo in cui tutti hanno la possibilità di estraniarsi dalla realtà, per provare di nuovo la libertà e la spensieratezza di quando si era bambini.

Gironzolando tra i padiglioni della fiera capita di incontrare in prevalenza adolescenti, ma anche adulti accompagnatori o fan di vecchia data. La visita ha una colonna sonora ultra riconoscibile: le sigle dei cartoni animati della nostra infanzia. Ma a farla da padrone, tra gli stand, è il colorato caleidoscopio dei «cosplayer», i personaggi di anime e videogiochi che oggi si sfideranno nella gara alla migliore interpretazione.

Il programma

Ad animare il sabato Dario Moccia, uno dei più popolari streamer d’Italia, quasi 16mila abbonati al canale Twitch. Oltre a perle del doppiaggio italiano del calibro di Renato Novara (Rubber di «One Piece»), Barbara De Bortoli (Mila in «Mila e Shiro») e Roberto Chevalier (Tom Cruise). Si è vista anche l’animazione di Neja, leggenda della musica Dance anni ’90. Immancabile lo spettacolo di Cristina D’Avena, con le ormai mitiche sigle dei cartoni animati.

Grandi nomi anche per oggi a cominciare da Paolo Nespoli, il primo astronauta italiano a partecipare a una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, Jack Nobile prestigiatore molto amato sul web. Poi ancora musica e colori con lo show ispirato al mondo Disney di «The Princess Party Show» e con la coinvolgente carica di Giorgio Vanni, interprete delle sigle di Pokemon, Naruto e Dragon Ball tra le altre.

Gli stand

Tanti i fumettisti, illustratori e disegnatori presenti in fiera provenienti da tutta Italia ed Europa che arrivano in fiera con lo scopo di promuovere i propri lavori realizzati con tanta passione, tempo e dedizione. Ampio spazio è riservato anche ai rivenditori di carte collezionabili, che, soprattutto grazie a cimeli di vecchia data, riescono a strappare prezzi esorbitanti per singola carta. Stesso discorso per gli appassionati di videogiochi che hanno collezionato nel tempo le consolle che si usavano anni fa che ora rivendono a prezzi cospicui.

In esposizione si trovano anche i mattoncini colorati della «Lego», peluches, gadget, statuette, postazioni per giocare ai videogiochi recenti o le cabine degli anni ’90 e spazi dedicati al ristoro, con anche cibo giapponese.

Anche oggi la fiera è aperta dalle 10 alle 19. Biglietto acquistabile online al prezzo di 13 euro o in cassa a 15 euro. Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni compiuti.