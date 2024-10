Gad Lerner a Librixia: «La guerra non risolve nulla»

Nicola Rocchi

Il giornalista e scrittore ha parlato di «odio e amore per Israele», come ha intitolato il libro sul conflitto a Gaza: «La mia gente sta bombardando la città in cui sono nato»

3 ' di lettura

Librixia: l'incontro con Gad Lerner - Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Gad Lerner - Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Gad Lerner - Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Gad Lerner - Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Gad Lerner - Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Gad Lerner - Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Gad Lerner - Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Gad Lerner - Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Gad Lerner - Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Gad Lerner - Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

«Se Israele pensa di perpetuare la propria sopravvivenza basandosi solo sulla forza, temo che la strage del 7 ottobre sia un orrendo precedente che avrà altri seguiti». Nel tendone dell’Agrobresciano Arena stracolmo di pubblico, Gad Lerner ha parlato ieri a Librixia con Emanuela Zanotti di «Gaza. Odio e amore per Israele» (Feltrinelli, 256 pp., 18 euro), in un incontro organizzato in collaborazione con Casa della Memoria. Un libro che il giornalista, nato a Beirut da famiglia ebraica, ha scritto