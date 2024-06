Franco Arminio al Festival del Cammino: «Sono un inquieto che cerca di farsi coraggio»

La vita è un dono per Franco Arminio che al Festival del Cammino a Gussago, si definisce «un inquieto che cerca di consolarsi e farsi coraggio». Racconta Franco Arminio, che peraltro domani sarà il protagonista di una «Passeggiata filosofica» a Villagana (Villachiara) per il Festival dei Filosofi lungo l’Oglio: «La mia poesia si rivela così consolante per me e per gli altri. Da inquieto meditante a consolatore militante».

Per Arminio, più volte intervistato dal nostro quotidiano, scrivere una poesia «è una sorta di pronto soccorso fatto in casa. Scrivo sempre, per me scrivere poesie è come respirare. Attraverso le poesie cerco di chiudere crepe, ma spesso la crepa si riapre e devo scrivere ancora».

(L’intervista è di Fabiana Tinaglia)