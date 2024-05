Francesco Cito, un occhio insonne su conflitti e tensioni mai sopiti

Francesco Fredi

L’Intifada palestinese, l’Afghanistan sotto l’Urss, la Guerra del Golfo in foto d’antan più che mai attuali e in mostra da oggi alle 18 al Macof

3 ' di lettura

Veterani della II Guerra Mondiale in Russia - Foto Francesco Cito

Se la Storia è maestra di vita e la fotografia sua tangibile testimonianza, la mostra «Archive in progress. Editi e inediti» di Francesco Cito, che oggi, sabato, alle 18 s’inaugura al Macof/Centro della fotografia italiana (Brescia, via Moretto 78) è l’occasione di riflettere su luoghi e temi di stringente attualità: la Palestina e i coloni israeliani; l’Islam; la Russia. Qui proposti in tre reportage d’epoca che, per drammatico paradosso, paiono amaro frutto di giorni più recenti. L’esposizione