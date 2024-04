Fiere di giardinaggio, maratone musicali jazz e street food: gli eventi del weekend

Ecco un po’ di spunti per cominciare a pianificare il fine settimana. In questo articolo abbiamo raccolto diversi eventi interessanti che si svolgeranno nei prossimi giorni tra la provincia e il centro storico. Le proposte imperdibili sono tantissime: dalle maratone musicali alle fiere di garden design, dai convegni insieme a esperti nazionali agli spettacoli di improvvisazione teatrale. Gli eventi consigliati sono stati selezionati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia, dove è possibile scoprire tutte le iniziative in programma nel weekend.

Sul territorio

La Fiera di Brescia di via Caprera 5 accoglie, per l’intero fine settimana, un nuovo evento da non perdere per tutti gli amanti del verde e del giardinaggio. Stiamo parlando di Cosmogarden, la manifestazione dedicata alla progettazione, realizzazione, arredo e manutenzione degli spazi verdi indoor e outdoor. Qui, dalle 9:30 alle 19, sarà possibile cogliere tanti spunti da mettere in pratica: dai giardini alle terrazze, dalle piscine ai biolaghi. I visitatori, infatti, avranno modo di passeggiare tra giardini zen o mediterranei, confrontarsi e chiedere consiglio agli esperti, scoprire tantissimi accessori come sedie, tavoli, divani per dare vita a spazi autentici e creativi. A rendere il tutto ancora più interessante ci penserà un ricco calendario di eventi, incontri e seminari con giardinieri professionisti, architetti del paesaggio, vivaisti, tecnici e docenti di alto livello. I biglietti online, del costo di 12 euro, sono disponibili a questo link. È possibile comprare il biglietto anche in fiera, al costo di 14 euro. Ingresso gratuito, invece, per i bambini fino a 10 anni. Per maggiori informazioni chiamare i numeri 030 3725259-367 o scrivere a brixiaforum@probrixia.camcom.it.

Le sorprese, però, non sono finite. Acquistando il biglietto d’ingresso per Cosmogarden, infatti, sarà possibile visitare anche BBQ Expo, l’area totalmente dedicata ai dispositivi e agli accessori per cucinare all’aria aperta. Questa è la giusta occasione per acquistare prodotti, andare alla scoperta dei segreti del mestiere o partecipare a showcooking e assaggiare prelibatezze preparate dai grandi maestri della griglia. Infine, sarà possibile prendere parte a workshop e master class durante le quali affinare le proprie abilità con i tanti dispositivi disponibili in fiera. Qui l’elenco dei workshop in programma e le relative prenotazioni. Anche in questo caso l'appuntamento è per venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle 9:30 alle 19.

Tornano, finalmente, gli appuntamenti a cielo aperto con la gastronomia. Durante il fine settimana in arrivo l’Area Mercato di Provaglio d’Iseo ospita lo Street Food Festival, una carovana di mezzi su ruota o carrettini vintage che propone cibi di alto livello. Presenti anche alternative per chi soffre di intolleranze e/o allergie grazie alla presenza di food truck dedicati ai cibi senza glutine. Questi gli orari per degustare le prelibatezze provenienti da tutta Italia e lasciarsi intrattenere dalla musica e dal divertimento: venerdì 5 aprile dalle 18 alle 24, sabato 6 aprile dalle 11 alle 24 e domenica 7 dalle 11 alle 22. L’ingresso è libero.

Incontri e convegni

Rinascimento culturale - Capire il mondo che cambia porta per la prima volta a Brescia una serie di conferenze centrata sulla politica estera, l’economia, le relazioni e l’attualità internazionale. Diversi esperti di fama nazionale ci aiuteranno a capire alcune delle tematiche di un mondo spesso complesso: dalla globalizzazione alla crisi del capitalismo, dal declino dei valori agli assetti tra potenze mondiali. Venerdì 5 aprile, alle 20:45, il Palazzetto della scuola I.I.S. Giovanni Falcone di Palazzolo ospiterà Cecilia Sala per L’incendio. Reportage su una generazione fra Iran, Ucraina e Afghanistan. La giornalista e autrice di Stories, il podcast quotidiano che racconta storie dal mondo, si farà testimone, dopo aver seguito sul campo la crisi in Venezuela, le proteste in Cile, l’Iran, la caduta di Kabul nelle mani dei talebani ad agosto 2021 e la guerra in Ucraina, di un racconto corale, straziante e verissimo.

Sabato 6 aprile, invece, sempre alle 20:45, l’ospite della serata sarà Beppe Severgnini, saggista, editorialista e conduttore televisivo. Gli Europei esistono? Questo il punto di partenza per trattare cosa accomuna gli europei: dalla tolleranza alla libertà. Infine, alle 20:45 di domenica 7 aprile sarà il turno di Dario Fabbri, giornalista e analista politico specializzato in America e Medio Oriente, per discutere insieme della fine dell’era americana. Per la partecipazione è richiesta una liberalità minima a sostegno del Festival. Qui le prenotazioni per tutti gli incontri in programma.

Musica

Il Teatro Grande di Corso Giuseppe Zanardelli presenta La Grande Notte del Jazz, in programma per sabato 6 aprile a partire dalle 17:30. Tre saranno i percorsi musicali che si svolgeranno negli spazi del Teatro Grande. Il Ridotto, la suggestiva Sala Palcoscenico Borsoni e il Salone delle Scenografie sono i luoghi scelti per condurre il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale. A fare da chiusura a tutti i percorsi, l’atteso concerto Unscientific Italians in Sala Grande, alle 22:30 e acquistabile anche singolarmente al prezzo di 15 euro. Per concludere, per chi avrà acquistato i biglietti per “Late Night Jam”, la maratona musicale proseguirà fino a mezzanotte e trenta per chiudere la serata in stile jazz club con l’esibizione, alle 23:45, di alcuni degli artisti impegnati nelle performance previste per la giornata. Sette ore di musica dal vivo, 40 artisti provenienti da tutta Europa e oltreoceano, per un concerto da brividi che spazia dal jazz più tradizionale alla sperimentazione. Per il programma dettagliato cliccare qui. Il prezzo dei tre percorsi è di 34 euro, 24 il ridotto under 30, 27 quello over 65. I biglietti sono disponibili sul sito del Teatro Grande tramite Vivaticket o direttamente alla biglietteria del teatro. I biglietti per la Late Night Jam, invece, sono limitati e acquistabili in biglietteria al costo di 5 euro, solo in abbinamento a un percorso. Per informazioni: 030 2979311, info@teatrogrande.it.

Spettacoli, film e teatro

Sabato 6 aprile il Gran Teatro Morato ospita Giuseppe Giacobazzi in “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”, in programma alle 21:15. Dopo il grande successo della scorsa stagione, il comico torna con il suo nuovo spettacolo che racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta sulla scacchiera. Uno show dove vedremo un Giacobazzi nuovo, in uno show che non intende abbandonare la risata, la quale diventa anche spunto e strumento di riflessione. Qui è possibile acquistare i biglietti in prevendita. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 348888, info@zedlive.com.

Torna l’improvvisazione con Ragazze Improva – Prospettive, lo show completamente improvvisato a cura delle Ragazze Improva, in programma per domenica 7 aprile alle 21:30 al Carmen Town di via Fratelli Bandiera 3. Valentina Pintau sarà la grande ospite della serata, durante la quale i suggerimenti del pubblico saranno lo spunto prezioso per creare storie sempre nuove. L’ingresso richiede un contributo artistico di 5 euro, più una consumazione minima di 5 euro. Il posto è garantito in caso di prenotazione della cena al numero 030 6376332. Per informazioni è anche possibile scrivere a ragazzeimprova@gmail.com.