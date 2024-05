Festival della birra artigianale, laboratori di origami e omaggi al Tango: gli eventi del weekend

Concerti di musica Jazz o omaggi al Tango argentino? Incontri di approfondimento cinematografico oppure laboratori di origami per famiglie? È arrivato il momento di pianificare il weekend con tante iniziative davvero per tutti i gusti. In questo articolo abbiamo raccolto una manciata di eventi segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia, che si svolgeranno da venerdì 3 a domenica 5 maggio.

Sul territorio

Il fine settimana accoglie una tra le manifestazioni più amate del Sebino. Stiamo parlando di IseodiPinta, l’attesissimo festival della birra artigianale in programma per sabato 4 maggio dalle 17 alle 24 e per domenica 5 maggio dalle 10 alle 22, in Piazza Garibaldi. In occasione della manifestazione i partecipanti avranno modo di assaggiare le produzioni dei birrifici che aderiscono all’iniziativa. Ma non solo degustazioni: l’evento vuole informare il pubblico sull’importanza del conoscere ciò che si beve, imparando anche a gestire l’abbinamento con il cibo. Qui sarà dunque possibile apprezzare tante prelibatezze provenienti da tutto il mondo, oltre a svariate produzioni del territorio. L’ingresso è libero. Per conoscere maggiori dettagli chiamare il numero 030 9869404 o scrivere a info@comune.iseo.bs.it.

Musica

Il Teatro Le Muse di Flero, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz celebrata lo scorso 30 aprile, ospita 1° Festival Jazz, in programma per sabato 4 maggio alle 21. L’obiettivo dell’evento, organizzato dalla Pro Loco di Flero in collaborazione con il Maestro Lamberto Zanola, è quello di divulgare il Jazz, soprattutto tra il pubblico giovanile, per imparare a conoscerlo attraverso i brani che hanno caratterizzato il panorama musicale dagli anni '30 fino a oggi. È in questo modo che sarà possibile conoscere la cultura dei popoli che hanno cantato e suonato il Jazz, nato agli inizi del XX secolo come evoluzione delle forme musicali utilizzate dagli schiavi afroamericani. Ci sarà modo di ripercorrere insieme i passaggi che hanno caratterizzato la sua storia. Inizialmente considerata come “musica da lavoro” è poi divenuta commerciale con la sua espansione in Europa, per trasformarsi, infine, in "musica colta” negli anni ’70, grazie al suo ingresso nelle scuole musicali e nei conservatori. L’appuntamento è al teatro di via Aldo Moro 109/A. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni più dettagliate chiamare il numero 320 3509376 o rivolgersi alla mail prenotazioni.lemuse@gmail.com.

Il Palazzo Wimmer di Gardone Riviera, in Corso Giuseppe Zanardelli 166, si prepara a ospitare un omaggio alle due band che hanno rivoluzionato il pop, il rock e la figura stessa delle rock star musicali. Per Beatlestones, sabato 4 maggio alle 17:30, saliranno sul palco Matteo Becucci alla voce accompagnato dall’Infonote Pop Ensemble: Archimia string quartet (Serafino Tedesi e Paolo Costanzo al violino, Matteo del Soldà alla viola e Andrea Anzalone al violoncello) - Alessandro Zezza alle tastiere - Marcello Salcuni alla chitarra - Carmelo Isgrò al basso - Rino Di Pace alla batteria. Il concerto sarà un vero e proprio viaggio nelle canzoni più incredibili composte dai due gruppi che hanno intrapreso strade parallele, fatto parlare di sé, ispirato film, libri e storie. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per info: 0365 290411, info@lagodigarda.it.

Si vola in Sud America per Tango e musica tradizionale argentina, il concerto di bandoneones, violino, chitarra e voce che si prepara a portare tutto l’entusiasmo e il fascino del folklore argentino tra le mura del Castello di Padernello di Borgo San Giacomo. Nella serata di venerdì 3 maggio, alle 20:45, salirà sul palco il gruppo di musicisti argentini composto da Pedro Galván e Joaquín Benítez Kitegroski (bandoneones), Enzo Vergara (bandoneón e voce), Claudio Jurado (chitarra e voce), Ariel Romano (violino). Il repertorio includerà composizioni tradizionali, dai ritmi del tango di Astor Piazzolla alle zambas e chacareras della regione settentrionale dell’Argentina. L’ingresso costa 12 euro, qui i biglietti online. Per informazioni chiamare il numero 030 9408766 o inviare una mail al seguente indirizzo: info@castellodipadernello.it.

Incontri e convegni

Il Cinema Nuovo Eden ha organizzato una serie di incontri per discutere di cinema. Il nuovo appuntamento in programma per questo fine settimana dal titolo Colazione con il critico: il cinema di Sofia Coppola è stato fissato per sabato 4 maggio alle ore 10 e si svolgerà all'interno della Sala 1. L’incontro con la critica Ilaria Feole è dedicato alla regista, sceneggiatrice, attrice e produttrice cinematografica statunitense Sofia Coppola, in occasione della proiezione nelle sale del cinema di via Nino Bixio 9 di due suoi film: il più recente Priscilla (2023) e Il giardino delle vergini suicide (1999) in versione restaurata. Due, dunque, le donne protagoniste della mattinata di sabato: la moderna icona mentore di giovani talenti Sofia Coppola e la docente presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, esperta di cinema e serialità, Ilaria Feole. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: +39 030 8174301 - 302 cup@bresciamusei.com.

Nell’ambito di Brescia da leggere. Un festival letterario diffuso per la scena bresciana, domenica 5 maggio alle 10, Roberto Capo presenta "Spifferi Bresciani. Ch’él chi chèl lé e altre 249 domande per giocare e conoscere la bellezza di Brescia” (Edizioni We, 2023), in una presentazione itinerante che si sviluppa lungo le vie della città. Roberto Capo, attore e storyteller, autore e conduttore della fortunata Web Serie “Ch’él chi chèl lé”, è diventato un punto di riferimento e un grande propagatore della brescianità e del dialetto. In questo volume propone 250 domande, con relativa risposta, per andare ad approfondire la storia della Leonessa, le sue curiosità, tradizioni e aneddoti. Si parlerà, dunque, del centro storico e della periferia, del cibo, dello sport, della musica e del dialetto. L’evento è gratuito e a numero chiuso con prenotazione obbligatoria a questo link. Il percorso si svolgerà anche in caso di maltempo. Il ritrovo è previsto alle ore 10 nei pressi di Piazza Mercato; il luogo preciso verrà comunicato solo successivamente agli iscritti. L’esperienza durerà un’ora e mezza circa. Per scoprire tutti gli altri numerosi incontri previsti nel fine settimana cliccare qui.

Per famiglie

La Fondazione Paolo e Carolina Zani di Cellatica, in via Fantasina 8, ha organizzato un laboratorio creativo per famiglie, adatto ai bambini dai 6 anni in su, dal titolo Florigami. Domenica 5 maggio alle 15:30, proprio nel weekend che precede la Festa della Mamma, la Casa Museo ha dato vita a questa interessante iniziativa pensata per trascorrere del tempo piacevole in compagnia dei propri genitori. Durante il corso si impareranno le basi dell’antica tecnica giapponese della piegatura della carta realizzando un omaggio “fiorito” che i più piccoli potranno regalare alla loro mamma! Il prezzo per la partecipazione è di 5 euro a bambino. È richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0302520479 o scrivendo a info@fondazionezani.com.

Arte e cultura

Il Mo.Ca. Centro per le nuove culture di via Moretto 78 accoglie Gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano. Brescia, luglio 1974 – maggio 2014, immagini ed emozioni, l’esposizione che raccoglie una selezione di scatti realizzata da Franco Rivetta nell’arco di trent’anni e che si focalizza, principalmente, sugli anni ’70 del Novecento. Il progetto, poi, è stato completato con i testi di Fabio Petromer e di Gino Ferri. Il focus viene posto sul racconto delle periferie della città, sulla presenza operaia, gli studenti e l’antifascismo. Un ruolo speciale è riservato al capitolo relativo alla strage di Piazza Loggia, soprattutto per quanto riguarda la parte dei funerali e delle manifestazioni organizzate nei mesi e anni successivi. Ma non è finita qui: presenti anche riferimenti alle donne e al femminismo, al rapporto tra personale e politico, alle radio libere e al teatro di strada. La mostra è visitabile venerdì 3 e sabato 4 maggio dalle 15 alle 19 e domenica 5 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: 030 2978831, info@morettocavour.com.