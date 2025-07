Nel weekend festival musicali, concerti e attività per famiglie

Concerti immersi nel verde, festival tra le montagne, giornate in fattoria e notti sotto le stelle: il weekend propone un mix affascinante di musica dal vivo, laboratori creativi ed esperienze all’aria aperta. Dai live di Diluvio Festival nel Parco del Maglio di Ome al ritorno di Vinicio Capossela sul palco del Vittoriale, passando per i giochi d’acqua e le attività per famiglie in fattoria e le atmosfere luminose del Perseidi Festival a Lumezzane, ce n’è davvero per tutti i gusti. Ecco una selezione di eventi che animeranno il territorio da venerdì 25 a domenica 27 luglio, selezionati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Musica

Diluvio Festival

Vivere un fine settimana immersi nella natura, in un'atmosfera sospesa e condivisa, a pochi chilometri dalla città. Diluvio Festival è un'esperienza collettiva che unisce musica, arte e scoperta, dove talk, presentazioni di libri, laboratori creativi, mostre, performance teatrali ed escursioni si intrecciano attorno a un cuore pulsante: la musica dal vivo. Ogni edizione nasce con l’idea di costruire momenti di comunità autentici, grazie a una line up curata con attenzione e orientata alla ricerca, pensata per chi ha voglia di lasciarsi sorprendere da suoni nuovi e visioni inedite.

Tra gli artisti e le artiste che daranno vita al festival presso il Parco del Maglio di Ome troviamo Offlaga Disco Pax, Kyoto, Margo Sanda, Arianna Pasini, Loneriver, Biolzz, Tape Teip, Les Biologistes Marins, Ksoul, Colin Salle, Studio Murena, Lamante, LOWTOPIC, TARE, Sleap-e, Soapbox, Goliardo, Mr. Doobop, Sanoy, Amore Audio, Bassolino, Coca Puma, Godblesscomputers, Guinevere, Korobu, Gaia Banfi, Granita Sound System, DCDJ, Susannasisuona, GIMA, Carbeau, Pellegrino & Zodyaco, Generic Animal, Tō Yō, Monte Mai, The Great Inferno, Candy Hertz, Installer e Uccellini Uccellacci. Per scoprire gli ospiti di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio visitare il sito. Possibile anche la partecipazione a diversi laboratori: dal ricamo ai tarocchi, dalla tessitura collettiva all’upcycling. I biglietti giornalieri e gli abbonamenti sono acquistabili su dice.fm. Ogni tipo di accesso comprende l’ingresso all’area del festival, al campeggio e la possibilità di partecipare ai laboratori in programma da venerdì a domenica.

Tener-a-mente

Alle 21.15 di venerdì 25 luglio, il palco di Tener-a-mente affacciato sul lago, si prepara ad accogliere ancora una volta uno degli artisti più visionari e amati della scena musicale italiana: Vinicio Capossela. L’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera torna a essere la cornice ideale per la sua arte multiforme, trasformandosi, per una sera, nella dimora poetica di un cantautore capace di incantare e sorprendere ogni volta con nuovi mondi sonori e narrativi.

Quella di quest’anno segna la sua quarta partecipazione al festival, e lo fa portando con sé un progetto inedito e intenso, dal titolo SIRENE. Richiami, Emergenze e affioramenti. Un viaggio musicale e simbolico che esplora l’ambivalenza delle sirene, figure che da sempre abitano l’immaginario collettivo come emblemi di fascino e pericolo, di caduta e salvezza. In un presente attraversato da tensioni, conflitti e ingiustizie, questo concerto si presenta come un richiamo potente a riflettere sull’epoca che viviamo. Le sirene, nella loro ambiguità, diventano metafora di un’emergenza che può essere minaccia, ma anche occasione per un cambiamento profondo. Ascoltarle significa affrontare ciò che ci spaventa, immergersi nei fondali delle nostre paure per cercare, insieme, la possibilità di una rinascita. I biglietti sono disponibili su www.anfiteatrodelvittoriale.it, con diverse opzioni di prezzo: € 50 per platea e gradinata numerata, € 43 per la gradinata non numerata e la tribuna, e € 34 per i posti in piedi (tutti i prezzi sono da intendersi più prevendita). Anche quest’anno, il festival apre le porte agli amici a quattro zampe: per ogni spettacolo sono riservati 16 posti dedicati a chi desidera assistere all’evento insieme al proprio cane. I posti pet-friendly sono acquistabili esclusivamente contattando la segreteria del Festival. Per informazioni chiamare il numero 340 1392446 o scrivere a info@anfiteatrodelvittoriale.it.

Sul territorio

Bedizzole

Dalle 15.00 alle 23.00 di sabato 26 e domenica 27 luglio, la fattoria Agriturismo La Casa del Vento di Bedizzole apre le sue porte in occasione di Summer Days Water Fun, un evento pensato per tutta la famiglia, dove la natura incontra il divertimento e ogni momento diventa un’occasione per creare ricordi preziosi. In uno scenario incantevole, tra alpaca curiosi e tanti altri animali da conoscere da vicino, sarà possibile vivere una giornata speciale all’insegna del gioco, della spensieratezza e della condivisione. I più piccoli potranno scatenarsi con giochi d’acqua rinfrescanti, truccabimbi, baby dance e incredibili bolle giganti, mentre i grandi potranno godersi il relax, la compagnia e l’atmosfera unica della fattoria. Non mancheranno laboratori didattici, animazioni e tante sorprese per rendere l’esperienza ancora più ricca e coinvolgente. Dalle 15, la fattoria accoglie nel suo parco gli ospiti che potranno entrare in contatto con la natura e con gli animali. Per chi lo desidera, sarà possibile partecipare, dalle 15.30 alle 18.30, alla Family Water Battle, un’avventura a squadre genitori-figli, oppure cercare piccoli tesori nella Miniera di Cristalli, dalle 18.30 alle ore 19.30: due attività, quest’ultime, opzionali e su prenotazione. L’area food sarà aperta tutto il pomeriggio e fino a sera, per gustare un aperitivo, una cena o un’apericena in compagnia… magari proprio vicino a un alpaca! Una due-giorni di sorrisi, esperienze e connessioni autentiche, in un contesto rilassato e immerso nel verde. Per informazioni e prenotazioni contattare Alessandro al 335 487010.

Lumezzane

Anche quest’anno torna il Perseidi Festival al Colle San Bernardo di Lumezzane per una nuova edizione intitolata «Lumina», promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Eracle. Due giornate, quella di sabato 26 e domenica 27 luglio, dedicate alla luce in tutte le sue forme, un viaggio emozionante tra natura, scienza e arte, per esplorare il profondo legame tra il cielo stellato, la luce naturale e l’ambiente che ci circonda. In uno scenario suggestivo e immerso nella natura, il festival offrirà un ricco programma pensato per coinvolgere ogni tipo di pubblico. Il Colle, insieme all’Osservatorio Astronomico Serafino Zani, diventerà per un intero fine settimana un vero palcoscenico a cielo aperto. Ci saranno concerti acustici tra i boschi, dj set al tramonto, performance di danza lungo i sentieri, installazioni luminose e mostre fotografiche che inviteranno a osservare il paesaggio e il cielo con occhi nuovi. Non mancheranno momenti dedicati a laboratori creativi per adulti e bambini, workshop di fotografia e illustrazione e incontri tematici che affronteranno argomenti legati all’ambiente, alla sostenibilità e al valore della luce, sia come risorsa che come simbolo. Per chi ama muoversi all’aria aperta, il festival propone escursioni guidate, yoga tra i prati e anche una corsa collettiva in montagna, per vivere il territorio in modo attivo e consapevole. Il Perseidi Festival è pensato per tutti: famiglie, giovani, appassionati di natura o semplicemente curiosi in cerca di un’esperienza unica sotto le stelle. Cliccare qui per il programma completo. L’accesso sarà libero e gratuito, ma per alcune attività è richiesta la prenotazione attraverso un modulo online disponibile al seguente link.