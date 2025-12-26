Gli appuntamenti imperdibili dell'ultimo weekend di dicembre

Quando arriva il periodo delle Feste, Brescia e i suoi dintorni si trasformano in un palcoscenico di luci, suoni e colori, dove arte, spettacolo e tradizione si intrecciano per regalare emozioni a grandi e piccini. Tra mercatini sul lungolago, presepi, mostre e family show, spettacoli, magie e improvvisazione teatrale, ogni angolo della città offre un’occasione per vivere la magia del Natale in modo originale e coinvolgente. Ecco una lista di iniziative in programma nel weekend e selezionate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

La Carogna di Natale

Al Teatro Sant’Afra, domenica 28 dicembre alle 20.30 va in scena La Carogna di Natale, uno spettacolo comico totalmente improvvisato a cura dell’Accademia Bresciana Improvvisazione Teatrale. Ogni replica è unica e irripetibile: nulla è scritto e le scene prendono forma sul momento, rendendo ogni serata diversa dalla precedente. Lo spettacolo coinvolge direttamente il pubblico, chiamato a votare, al termine, l’attore considerato «il peggiore in scena». Da quel momento la sua vendetta diventa il motore della serata: con «la carogna che sale» l’improvvisatore cercherà di mettere in difficoltà i colleghi con prove sempre più imprevedibili, dalle rime al canto, fino a improvvisi salti nel tempo. I biglietti costano 12 euro e sono disponibili in cassa, mentre per chi acquista online il prezzo è di 8 euro più diritti di prevendita. Per informazioni chiamare il numero 333 7331559 o scrivere a info@improaccademia.it.

Giocoleria contemporanea per adulti e bambini

Sabato 27 dicembre alle 20.30 il Teatro Corallo di Villanuova sul Clisi ospita Niente Panico! – Strabilio sotto l’albero, uno spettacolo di giocoleria contemporanea pensato per tutta la famiglia e interpretato da Garuskji. Al centro della scena un giocoliere dalla creatività travolgente, capace di trasformare l’imprevisto in occasione narrativa. A fargli da controparte un armadio tutt’altro che ordinario, che rifiuta il ruolo di semplice oggetto e diventa protagonista di un duello surreale. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata. Cliccare qui per prenotare il proprio posto. Per informazioni scrivere a info@strabiliofestival.it.

Casa Museo Zani

La Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina Zani di Cellatica resta aperta anche durante le festività con Aperti per ferie | Natale a Casa Museo Zani, offrendo al pubblico diverse date di visita, per un’immersione nell’arte e nella bellezza della Casa Museo, arricchita dal suggestivo allestimento della mostra dossier Tiepolo e Pellegrini. La luce nella pittura veneziana del Settecento che mette al centro tre opere di grande impatto scenografico realizzate da Giovanni Antonio Pellegrini e Giovanni Battista Tiepolo, tra i massimi interpreti della pittura veneziana del XVIII secolo. I biglietti hanno un costo di 12 euro, con ingresso ridotto a 10 euro. La Fondazione è aperta sabato 27 e domenica 28 dicembre dalle 10 alle 17. Per maggiori informazioni o prenotazioni chiamare il numero 030 2520479 o scrivere a info@fondazionezani.com.

Mercatini di Natale e atmosfere incantate a Sarnico

Fino al 6 gennaio il Lungolago Garibaldi di Sarnico si trasforma in un suggestivo percorso natalizio grazie ai Mercatini di Natale, che animano la passeggiata affacciata sul lago con le tradizionali casette in legno. I visitatori possono curiosare tra prodotti artigianali e idee regalo, godendosi l’atmosfera tipicamente natalizia. I mercatini sono aperti per tutto il weekend dalle 10 alle 19. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Sarnico Magic Christmas 2025, il villaggio di Natale che per oltre un mese anima il centro storico, il lungolago e gli spazi culturali della cittadina con più di trenta appuntamenti tra installazioni luminose, concerti, spettacoli e laboratori. Le scenografie ispirate al mondo dei sogni e delle fiabe trasformano il lungolago in un caleidoscopio di luci, popolato da schiaccianoci, ballerine e carillon capaci di incantare i più piccoli e coinvolgere anche gli adulti. Per info: 035 910900, info@prolocosarnico.it.

Un family show tra sogno e illusionismo

Venerdì 26 dicembre alle 17 il Teatro Clerici di Brescia ospita Magic, il family show di Erix Logan e Sara Maya pensato per coinvolgere e stupire spettatori di tutte le età. Uno spettacolo natalizio che unisce grandi effetti di illusionismo a una forte interazione con il pubblico, trasformando la magia in un’esperienza condivisa. Sul palco prendono vita alcune delle creazioni più iconiche e originali della coppia, che hanno segnato il loro percorso artistico a livello internazionale. Nel clima delle feste, lo spettacolo riserva ampio spazio alle emozioni, grazie a un linguaggio scenico che affianca allo stupore tecnico una dimensione narrativa e delicata. Uno spettacolo per famiglie, rassicurante e divertente, arricchito da atmosfere natalizie e pensato per incantare tanto i bambini quanto gli adulti. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Ticketmaster. Per info: info@zedlive.com.

Brescia Nostalgica al Museo della Fotografia

Il Museo Nazionale della Fotografia di Brescia ospita Brescia Nostalgica, una mostra che invita a riscoprire il volto della città attraverso immagini d’archivio e memorie visive. L’esposizione, a ingresso libero, è visitabile anche durante il periodo delle festività natalizie, sabato 27 e domenica 28 dicembre dalle 16 alle 19. La mostra presenta una selezione di stampe vintage originali degli anni Sessanta e Settanta che raccontano frammenti di vita quotidiana ormai scomparsi. Scorci del centro storico, negozi e attività non più esistenti, che restituiscono un’immagine intensa e suggestiva di una Brescia che non c’è più. Un percorso tra ricordi e atmosfere che permette ai più grandi di rivivere il passato e ai più giovani di conoscere una città diversa, raccontata attraverso la forza evocativa della fotografia. Per saperne di più rivolgersi ai seguenti contatti: museobrescia@museobrescia.net; 030 49137.

Tradizione e creatività in mostra con i 100 presepi

A Lonato torna anche quest’anno la mostra 100 Presepi, ospitata nella chiesa di Sant’Antonio Abate e visitabile fino al 6 gennaio. La rassegna si distingue per la grande varietà delle opere presentate: presepi tradizionali ed etnici, creazioni artistiche e interpretazioni curiose realizzate con i materiali più diversi, espressione del lavoro di associazioni e appassionati. Ogni edizione propone nuove realizzazioni e quest’anno anche il presepe con statue di grande formato si presenta con un’ambientazione completamente rinnovata. All’interno della chiesa è inoltre possibile ammirare il presepe meccanico di Piero Barbieri, che viene arricchito di anno in anno con nuovi elementi e animazioni. La mostra è aperta nei giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, mentre il sabato è visitabile nel pomeriggio. L’ingresso è libero. Per info chiamare il 328 8655845.