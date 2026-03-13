Gli eventi del weekend bresciano tra creatività, gusto e notte degli Oscar

Il fine settimana bresciano si preannuncia ricco di appuntamenti tra cultura, spettacoli, creatività e gusto. Dalla sperimentazione sonora di BAO Sound Experience all’handmade con la mostra mercato Cose Mai Viste, passando per le degustazioni e le esperienze multisensoriali del Festival di Primavera in Franciacorta. In programma anche Botticino Danza Festival e lo show teatrale di Ubaldo Pantani, oltre ad eventi speciali dedicati alla Notte degli Oscar al Cinema Moretto. Tra workshop creativi al Castello di Padernello e iniziative diffuse sul territorio, ecco alcuni degli appuntamenti selezionati da aBrescia da segnare in agenda.

BAO Sound Experience: sperimentazione sonora

L’appartamento Nobile del MO.CA – Centro per le Nuove Culture ospita BAO Sound Experience, una rassegna dedicata alla sperimentazione sonora e musicale. Sabato 14 marzo dalle 10 alle 17 e domenica 15 marzo dalle 10 alle 16 si terrà Performing Listening, il laboratorio guidato da Davide Tidoni dedicato alle pratiche di ascolto e alla relazione tra corpo, ambiente e paesaggio sonoro. Domenica alle 17 è in programma l'anteprima nazionale di "Listening Session - Piano di Scavo", camminata dalla corte del Mo.ca ai giardini di Canton Mombello, con sessione di ascolto in cuffia che racconta il tentativo di evasione di alcuni detenuti dal carcere di Favignana nel 1975. Alle 18.30 è in calendario "Canton Mombello in chiaroscuro", un talk con Marco Dotti, Responsabile Area Esecuzione Penale - Cooperativa Sociale di Bessimo. Clicca qui per i biglietti.

Al Museo Diocesano il mercato dell’handmade

Nel weekend torna Cose Mai Viste, il mercato dedicato all’handmade, al riuso e alla creatività artigianale negli ambienti del Museo Diocesano, in via Gasparo da Salò. Dalle 10 alle 19 di sabato 14 e domenica 15 marzo, il chiostro e l’ex refettorio del museo ospiteranno circa cinquanta espositori provenienti da tutta Italia, pronti a presentare oggetti unici frutto del lavoro manuale. Tra le bancarelle si potranno scoprire capi d’abbigliamento, accessori, bijoux, oggetti di design e creazioni per la casa, ma anche ceramiche, sculture e articoli vintage. Il pubblico potrà anche visitare le collezioni permanenti del museo e non mancheranno attività per i più piccoli, musica dal vivo e una selezione gastronomica. Il biglietto d’ingresso, al costo di 5 euro, consente anche l’accesso alle collezioni; gratuito per i bambini fino ai 14 anni. Per info: 333 6864358, eliana.valenti@studio7b.it.

Vino, gusto e benessere alla cantina Freccianera

Sabato 14 e domenica 15 marzo la cantina Freccianera di Corte Franca apre le porte al pubblico in occasione della terza edizione del Festival di Primavera in Franciacorta. Dalle 11 alle 16 gli ospiti potranno vivere un fine settimana dedicato alla scoperta del territorio attraverso esperienze che uniscono enogastronomia, cultura e benessere nella suggestiva cornice di una delle cantine storiche della zona. Tra le proposte anche degustazioni e visite guidate alla cantina, con proposte enogastronomiche ad accompagnare i vini per degli abbinamenti originali. In programma anche esperienze multisensoriali che uniscono vino e cosmetica naturale e una masterclass dedicata all’incontro tra i millesimati Freccianera e i tartufi Manganoni. Per consultare il programma visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento. A questo link è possibile acquistare il biglietto. Per informazioni: 030 984451, eventi@freccianera.it.

Una serata dedicata alla passione per la danza

Sabato 14 marzo alle ore 21 il Teatro Centro Lucia di Botticino ospita Botticino Danza Festival: l’iniziativa che accoglierà performer e scuole di danza del territorio per uno spettacolo che alterna coreografie di diversi stili, dal classico al neoclassico, dal modern al contemporaneo fino all’hip hop, con esibizioni di alto livello artistico interpretate da giovani danzatori provenienti da numerose scuole del territorio bresciano e delle province vicine. Ingresso a 10 euro. Per informazioni chiamare il numero 334 6374447 o scrivere a info@centrolucia.it.

Scoprire l’arte del soutache

Il Castello di Padernello ospita una serie di workshop dedicati alla scoperta del soutache, un’antica tecnica decorativa nata nell’Europa orientale a partire dal XVII secolo che nel tempo è stata reinterpretata da designer e artigiani, fino a trasformarsi in una raffinata tecnica per la creazione di gioielli originali e ricchi di dettagli. I laboratori guideranno i partecipanti passo dopo passo nella realizzazione di piccoli gioielli fatti a mano. Il primo appuntamento è in programma domenica 15 marzo dalle 14.30 alle 17.30 negli spazi della Cascina Bassa del Castello di Padernello. Durante il laboratorio i partecipanti realizzeranno una spilla utilizzando la tecnica del soutache, con una quota di partecipazione di 25 euro. Per info: 030 9408766, info@castellodipadernello.it.

Notte degli Oscar al Cinema Moretto

Domenica 15 marzo il Cinema Moretto di Brescia ospita la Notte degli Oscar, un evento speciale in cui verrà trasmessa in diretta la cerimonia di premiazione. La serata prenderà il via alle 21.30 con il red carpet e un cocktail di benvenuto. Alle 22.30 ci si sposterà in sala per un quiz a tema cinema, la distribuzione di gadget esclusivi e il tradizionale Toto Oscar, con commenti e curiosità sui film candidati. Dalle 00.30 inizierà la visione collettiva della cerimonia e del red carpet ufficiale, da seguire e commentare insieme fino alla proclamazione dei vincitori. Il biglietto costa 15 euro e comprende una consumazione.

Ubaldo Pantani a teatro con «Inimitabile»

Venerdì 13 marzo alle ore 21 il Teatro Centro Lucia di Botticino ospita Inimitabile, lo spettacolo teatrale di Ubaldo Pantani. Dopo anni di televisione e imitazioni diventate cult, il comico torna sul palco con un racconto ironico e pungente che attraversa personaggi, voci e situazioni della vita quotidiana: dalle celebri imitazioni come quella di Lapo Elkann fino a personaggi della nostra quotidianità. Con il suo talento trasformista, Pantani costruisce così un viaggio tra satira e osservazione della realtà, capace di far ridere ma anche riflettere. I biglietti sono disponibili anche online. Per informazioni 030 219 3497, info@centrolucia.it.