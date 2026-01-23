Doppiaggio, teatro e cultura: gli appuntamenti del weekend bresciano

Il weekend bresciano si prospetta vivace e ricco di esperienze. Le famiglie potranno divertirsi con laboratori creativi al Museo Santa Giulia o cimentarsi nel doppiaggio cinematografico al TramPoint, mentre gli appassionati di teatro potranno lasciarsi trasportare dalle emozioni di La donna della luna o dalle risate di Nuzzo e Di Biase in Totalmente incompatibili. Per chi cerca qualcosa di più originale, il fine settimana propone una Beertail Experience con birra artigianale e abbinamenti gastronomici e uno Speed Date Astrologico per incontri guidati dalle stelle. Un weekend da vivere appieno, tra cultura, spettacolo e momenti di puro divertimento con gli eventi segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Un viaggio nell’Italia Liberty

Da sabato 24 gennaio, Palazzo Martinengo ospita Liberty. L’arte dell’Italia moderna, una grande mostra dedicata allo stile Liberty e alla sua influenza sull’arte italiana tra fine Ottocento e primo Novecento. Dopo il successo de La Belle Époque, l’esposizione riunisce oltre cento opere, in gran parte provenienti da collezioni private e importanti musei italiani, offrendo uno sguardo nuovo su pittura, scultura, grafica, moda, fotografia, arti applicate e cinema. Curata da Manuel Carrera, Davide Dotti e Anna Villari, la mostra restituisce tutta la ricchezza e la modernità di uno dei periodi più fertili dell’arte italiana ed europea. La mostra è visitabile sabato 24 e domenica 25 gennaio dalle 10.00 alle 20.00. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 392 7697003 o scrivere a mostre@amicimartinengo.it.

Un pezzettino alla volta: storie che prendono forma

Sabato 24 gennaio alle ore 10.30 il Museo Santa Giulia di Brescia apre le porte alle famiglie con bambini e bambine dai 3 ai 5 anni per un appuntamento speciale che accompagna i partecipanti alla scoperta della mostra MONDI, VIAGGI, STORIE… E POI C’È JACOVITTI!, dedicata alle illustrazioni provenienti dall’archivio di Editrice La Scuola. L’esperienza Under 5. Un pezzettivo alla volta inizia con una passeggiata tra le tavole esposte per poi proseguire con un laboratorio creativo che invita a esplorare il modo in cui nasce una storia per immagini. Un pezzo di carta strappata che, pagina dopo pagina, si trasforma nel protagonista di racconti sorprendenti. Il costo è di 8 euro sia per gli adulti sia per i bambini. La prenotazione può essere effettuata contattando il Centro Unico Prenotazioni, attivo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18, telefonando allo 030 8174200 oppure scrivendo a cup@bresciamusei.com.

Cinetram: dare voce alle immagini

Sabato 24 gennaio alle ore 15.30 il TramPoint di corso Palestro ospita Cinetram – Laboratorio di doppiaggio, un appuntamento pensato per bambini, ragazzi e famiglie che unisce il fascino del cinema al tema della mobilità urbana. Un’occasione curiosa e coinvolgente per scoprire cosa si nasconde dietro le voci dei film e capire come nasce un doppiaggio. Durante il laboratorio i partecipanti avranno la possibilità di mettersi in gioco in prima persona, prestando la propria voce a immagini e brevi racconti, sperimentando così il linguaggio cinematografico in modo diretto e divertente. L’iniziativa è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online. Per info: 344 0360936, comunicazione.tram@bresciamobilita.it.

La donna della luna: una storia di coraggio in scena al Teatro Sant’Afra

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, il Teatro Sant’Afra di Brescia apre il sipario su La donna della luna, spettacolo che inaugura la Stagione 2026 della compagnia stabile. La regia è firmata da Adriana Fantetti, con drammaturgia di Martina Borelli e direzione di scena di Liliana Leone. Al centro della storia c’è una protagonista chiamata a un atto di grande coraggio: per salvare il proprio popolo dovrà affrontare una verità profonda, difficile ma indispensabile. Lo spettacolo va in scena alle 20.30 e i biglietti sono disponibili online o alla biglietteria del teatro al costo di 13,50 euro per l’intero e 10,50 euro per il ridotto, più commissioni. Per maggiori informazioni chiamare il numero 392 942 0173 o scrivere a teatrosantafra@gmail.com.

Beertail Experience: una serata dedicata alla mixology

Sabato 24 gennaio, a partire dalle 19.30, Birra La Dama a Bedizzole ospita Beertail Experience, una serata speciale dedicata alla mixology con birra artigianale e food pairing dal vivo. L’evento nasce dalla collaborazione tra Simone Massenza, conosciuto come TASTE Hunter, e il birrificio La Dama, con l’obiettivo di raccontare il mondo dei cocktail da una prospettiva originale e tutta da scoprire. Il percorso prende spunto dai grandi classici della cocktail culture, che vengono reinterpretati utilizzando birre artigianali, gin e amari del birrificio. Le preparazioni vengono realizzate dal vivo e spiegate passo dopo passo, trasformando la degustazione in un momento di racconto e condivisione. Cocktail e piatti vengono serviti insieme, permettendo di vivere l’abbinamento in modo completo. Il costo di partecipazione è di 25 euro. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 3346791326, hello@birraladama.it.

Totalmente incompatibili: Nuzzo e Di Biase tra ironia e disaccordi

Venerdì 23 gennaio alle ore 20.45 Corrado Nuzzo e Maria Di Biase salgono sul palco del Teatro Odeon Giacinto Prandelli di Lumezzane con Totalmente incompatibili, uno spettacolo che gioca sull’arte del contrasto e sull’eterna incomprensione, trasformandole in materia comica. Diversi in tutto, in disaccordo con il mondo e felicemente inadattabili, i due protagonisti smentiscono ogni proverbio sulle relazioni: non si somigliano e non si attraggono per opposizione, eppure continuano a condividere vita e scena da anni. Pur consapevoli che non si può ridere di tutto e di tutti, restano convinti che valga la pena provarci fino in fondo. Riusciranno a trovare un punto di incontro o resteranno davvero totalmente incompatibili? I biglietti sono disponibili al costo di 25 euro per l’intero e 21 euro per il ridotto, acquistabili in prevendita online oppure presso i punti vendita autorizzati. Per info: info.delleali@gmail.com.

Speed Date Astrologico: incontri guidati dalle stelle

Domenica 25 gennaio alle ore 18.30 il Teatro Der Mast di Brescia ospita uno Speed Date Astrologico, un appuntamento pensato per chi ha voglia di conoscere nuove persone in modo leggero, originale e fuori dagli schemi. A fare da filo conduttore della serata sarà l’astrologia, utilizzata come spunto per rompere il ghiaccio e rendere gli incontri ancora più curiosi e stimolanti. L’evento propone un’atmosfera frizzante e informale, con poche regole da seguire: rispetto ed educazione, puntualità e, soprattutto, la voglia di divertirsi e lasciarsi sorprendere. La partecipazione ha un costo di 25 euro con prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni e per riservare il proprio posto è possibile scrivere all’indirizzo associazioneapsalchimia@gmail.com oppure contattare il numero 349 6144669.