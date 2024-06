Empatia, fiducia, gentilezza: il libro «Care to Dare» è in edicola con il GdB

Come liberare il potenziale straordinario delle persone intorno a te costruendo rapporti basati sulla fiducia. È di questo che tratta «Care to Dare. Le basi sicure della leadership che liberano il potenziale di tutto il team» di George Kohlrieser, Susan Goldsworthy e Duncan Coombe (Il Sole 24 Ore; pp. 448). Il libro è in edicola con il Giornale di Brescia a 13.90 euro (più il prezzo del quotidiano).

Il libro

«Care to Dare» ti mostra come individuare le tue basi sicure e diventare tale per i tuoi collaboratori e la tua organizzazione. Potrai così liberare il potenziale straordinario delle persone intorno a te costruendo rapporti basati sulla fiducia, realizzando il cambiamento e ispirando quella concentrazione che favorisce prestazioni elevate sostenibili.

Il volume si basa sui principi della Secure Base Leadership che riducono l’ansia e aumentano la sana propensione al rischio. La Secure Base Leadership funziona a livello personale, di team e organizzativo. Non è solo un insieme di competenze, il «fare», è prima di tutto un modo di «essere». Se sarai abbastanza attento e ti prenderai cura delle persone del tuo team, potrai osare e fare in modo che le persone puntino al raggiungimento delle loro mete e dei loro sogni e, nel processo, non perdere (o ritrovare) la tua stessa umanità.

Gli autori

George Kohlrieser è uno psicologo organizzativo e clinico. È professore di Leadership e Comportamento organizzativo e ha fondato e dirige il programma di punta High Performance Leadership presso l’Imd (International Institute for Management Development), una delle principali business school al mondo.

Duncan Coombe è docente, ricercatore, autore e consulente. Insegna in diverse facoltà e lavora come consulente esterno per varie organizzazioni profit e non profit attive in molteplici settori in tutto il mondo, occupandosi di sviluppo della leadership, sviluppo organizzativo, cultura e gestione del cambiamento. Il tema centrale del suo lavoro è il benessere umano a livello individuale, di team, organizzativo e sociale.

Susan Goldsworthy è specializzata in sviluppo della leadership, coaching esecutivo e comunicazione del cambiamento, è docente alla Webster University di Ginevra e coach esecutivo all’Imd. Ex finalista olimpica e medaglia di bronzo europea e del Commonwealth, combina esperienze in sport, business e neuroscienze. Ha oltre vent’anni di esperienza manageriale in grandi multinazionali.