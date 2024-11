Elena Di Cioccio: «Rido dell’Hiv nel mio primo monologo comico»

Nadia Lonati

Elena Di Cioccio sabato 30 novembre sarà a Botticino, sul palco del teatro Centro Lucia, con lo spettacolo «ProPositiva», nel quale racconta la positività all’Hiv

Per arrivare sin qui ha compiuto un «grande viaggio», e ora che i legacci sono sciolti, delle paure ne ha fatto comicità. Per uno spettacolo, «ProPositiva» (sottotitolo «comicità virale»), tutto da ridere. Sabato prossimo, 30 novembre, alle 21, al Centro Lucia di via Alighieri 15, a Botticino andrà in scena Elena Di Cioccio con il suo primo monologo comico, scritto con Alessio Tagliento, attraverso il quale racconta la sua positività all’Hiv e il relativo coming out. (Biglietti a 25 euro, 22 il