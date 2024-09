Edolo, sul palco Calvino, Matteotti e le streghe della Valcamonica

Via alla diciannovesima edizione di EdoloTeatro, la stagione ospitata al teatro San Giovanni Bosco, promossa dal Comune in collaborazione con la parrocchia, che porta in alta Valcamonica artisti e spettacoli di livello nazionale. Per il direttore artistico Vittorio Pedrali, anche questa sarà «una stagione di grandi interpreti, divertimento intelligente e classici del teatro che parlano anche al gusto contemporaneo dello spettatore».

Il cartellone

L'attore Giuseppe Cederna

Si parte il 25 ottobre con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, che per la produzione del Teatro de Gli Incamminati proporranno, in un mix di musiche, canzoni e dialetti, il sogno di una coppia che vorrebbe viaggiare in Italia per celebrare il proprio amore «Fino alle stelle!». Si prosegue il 13 novembre con Giuseppe Cederna (e le musiche dal vivo di Pantaleo Annese) che racconterà il suo «Marcovaldo» intrecciando la propria biografia con quelle che dei personaggi di Calvino. L’ultimo appuntamento dell’anno sarà con Ottavia Piccolo e i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo: in scena andrà «Matteotti, anatomia di un fascismo», su un testo di Stefano Massini (il 27 novembre).

Da gennaio

Tre gli appuntamenti anche nel nuovo anno: il 31 gennaio con il ritorno di una compagnia ormai di casa a Edolo, Stivalaccio Teatro, in scena con «Strighe maledette!» e fatti accaduti più di 500 anni fa in paese, tra caccia alle streghe e roghi della Valcamonica. Con un balzo si arriva al 13 marzo, con il «D.e.o. ex machina» dell’attore e comico molisano Antonio Cornacchione, fino alla chiusura della stagione, il 7 maggio, con il trio Margherita Antonelli, Claudio Batta e Giorgio Verduci e le loro «Relazioni quasi pericolose». Tutti gli spettacoli saranno alle 20.30.

Gli abbonamenti

La sottoscrizione inizia oggi e si protrarrà sino al 4 ottobre in Comune, ufficio Cultura (info 0364-773029 o uff.cultura@comune.edolo.bs.it). L’abbonamento a sei spettacoli per residenti costa 90 euro, per i non residenti 120 euro. Tre le modalità di acquisto: con Pos in Comune, con bonifico, o in tesoreria municipale a Edolo.