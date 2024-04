È morto il bresciano Massimo Uberti, artista dell’opera «Expect more» al Vigneto Pusterla

È morto ieri sera (domenica 7 aprile) all’età di 58 anni l’artista bresciano Massimo Uberti, da anni residente a Milano ma attivo ancora nel territorio della Leonessa: sua infatti l’opera «Expect more» al Vigneto Pusterla, così come si ricorda la collaborazione al festival Cidneon in Castello. Era malato da tempo.

Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera, agli inizi degli anni Novanta ha partecipato alle attività dello Spazio autogestito dagli artisti di Via Lazzaro Palazzi a Milano. Ha ottenuto ampi riconoscimenti in Italia e all’estero tra cui nel 2007 il premio Piazza dei Mercanti per la Camera di Commercio di Milano.

Nel 2013 è invitato dalla Commissione europea a prendere parte al New narrative for Europe, tenutosi a Milano e a Berlino. Tra i suoi progetti speciali: Today I love You, Amsterdam Light Festival 2015; Light, Miami-Basel Design 2014 per Bentley Elements; Altro spazio, opera site specific 2011, per il Museo Pecci di Milano. Dal 2008 al 2014 è stato anche docente di Pittura e Arti Visive all’Accademia delle Belle Arti Santagiulia, a Brescia.

Il funerale sarà domenica 14 aprile nello studio dell'artista in via del Sebino 3/C.