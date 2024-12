È morta la coreografa Dada Masilo: si esibì anche a Brescia

Dada Masilo, coreografa e danzatrice sudafricana nota per il lavoro con la Dance Factory di Johannesburg, è morta all’età di 39 anni.

La notizia

La notizia della scomparsa è arrivata il 30 dicembre: l’artista se n’è andata il 29 dicembre 2024 dopo una breve malattia, come riporta Times Live secondo quanto comunicato dal suo management, che ha annunciato che i dettagli del servizio funebre saranno resi noti nelle prossime ore.

A Brescia

Masilo negli ultimi anni è stata a Brescia due volte: nel 2018 portò al Teatro Grande la sua versione della «Giselle» per tornare, sempre al Teatro Grande, nel 2021 con «The sacrifice», ispirato alla «Sagra della Primavera» di Igor Stravinskji, che prendeva spunto dalla musica classica e dal Tanztheater per indagare una danza tradizionale del Botswana.

Entrambe le volte fu in scena insieme al cast, nei panni di danzatrice oltre che di coreografa.

«“The Sacrifice” trova ispirazione tanto nella musica di Stravinskij quanto in “The rite of Spring” di Pina Bausch», aveva dichiarato al Giornale di Brescia. «La musica mi intrigava e volevo sfidare me stessa lavorando su di essa. Nella mia versione, voglio esplorare la cultura da cui provengo, la tradizione e i rituali, utilizzando la danza del mio linguaggio nativo».

La pièce della coreografa sudafricana in scenaal Teatro Grande di Brescia - Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Chi era Dada Masilo

Dada Masilo è stata una delle coreografe più acclamate della danza contemporanea, non solo africana.

Nata a Johannesburg, iniziò la sua formazione presso la Dance Factory a soli 11 anni, dimostrando fin da giovane un talento straordinario. A 19 anni si trasferì a Bruxelles per perfezionarsi al P.A.R.T.S. di Anne Teresa de Keersmaeker (che a sua volta passò da Brescia), dove studiò per due anni prima di tornare in Sudafrica nel 2008. Lo stesso anno ricevette lo «Standard Bank Young Artist Award for Dance» e creò tre spettacoli iconici per il National Arts Festival: «Romeo and Juliet» (2008), «Carmen» (2009) e «Swan Lake» (2010). Questi lavori gettarono le basi per la sua carriera internazionale.

Dada Masilo, anche interprete delle sue coreografie, lavorò con danzatori e danzatrici sudafricani di altissimo livello, mantenendo il suo legame con la Dance Factory, dove fu artista in residenza. La sua carriera venne coronata da numerosi premi, tra cui il Premio Danza & Danza 2017 proprio per «Giselle» e il Prince Claus Award «Next Generation» nel 2018.

«Una cosa in cui credo è la costante sfida nei confronti di me stessa, per mettermi alla prova, e la Dance Factory mi ha dato la possibilità di farlo», aveva dichiarato in un’intervista al Giornale di Brescia. «Di essere intrepida e curiosa anche quando pensavo di fallire. Ho imparato a diventare amante del rischio, e continuo ad impararlo».